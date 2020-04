Voda na Marse pochádza z rôznych zdrojov

Voda na Marse pochádza z najmenej dvoch rôznych zdrojov. Vyplýva to zo štúdie medzinárodného tímu vedcov, ktorí skúmali dva meteority z Červenej planéty. Svoje výsledky, o ktorých informuje televízia CNN, publikovali v odbornom časopise Nature Geoscience.

Meteority obsahujú vzorky z kôry Marsu

Tá podľa odhadov obsahuje najväčší rezervoár vody na planéte – 35 percent z celkového množstva vody pod povrchom.

Vedci skúmali tenké plátky meteoritov známych ako Black Beauty, ktorý je podľa odhadov starý dva milióny rokov, a Allan Hills. Prostredníctvom nich sa snažili nazrieť viac do histórie Marsu, ako vznikal a kedy sa na ňom začala objavovať voda.

Vykonali chemickú analýzu vzoriek, pričom hľadali dva typy vodíkových izotopov – ľahkého a ťažkého vodíka. Pomer týchto dvoch izotopov sa dá totiž použiť na pochopenie pôvodu vodných stôp nachádzajúcich sa v horninách. Napríklad na Zemi môžu vedci študovať horniny a určiť podobný pomer izotopov vodíka vo všetkých z nich, ktoré tvoria morskú vodu.

Voda na Marse pochádza z dvoch rôznych zdrojov

Tieto hodnoty sa však v prípade meteoritov z Marsu značne líšili, pričom žiadne z nich si neboli podobné, tvrdia vedci. Izotopy z Black Beauty a Allan Hills naznačujú, že voda na Marse pochádza z dvoch rôznych zdrojov.

„Tieto dva rôzne zdroje vody vo vnútri Marsu by nám mohli povedať niečo o druhoch objektov, ktoré boli k dispozícii na splynutie s vnútornými skalnatými planétami. Tento kontext je tiež dôležitý pre pochopenie minulosti obývateľnosti a astrobiológie Marsu,“ vyjadrila sa vedúca autorka štúdie Jessica Barnes z University of Arizona Lunar and Planetary Laboratory.

Dôvodom tohto javu by podľa vedcov mohlo byť, že sa Mars zrazil s dvomi rôznymi planetezimálami – objektmi, z ktorých sa formovala súčasná slnečná sústava – s veľmi odlišným obsahom vody a ten sa nikdy dostatočne nezmiešal.

Toto sa veľmi líši od predošlej teórie o vzniku Marsu, ktorá vychádza zo skúmania iného meteoritu z plášťa Červenej planéty a naznačuje, že to bolo podobné ako v prípade Zeme. Na našej planéte bol globálny magmatický oceán, ktorý pred miliardami rokov pomohol vytvoriť jej jadro a atmosféru, zároveň tu bola aj tektonika zemských dosiek, ktorá vytvárala kontinenty.