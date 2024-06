Viete, aký je rozdiel medzi oblečením veľkosti 2XL a XXL? Možno vás prekvapí, že to nie je to isté

Nakupovanie oblečenia je niekedy celá veda, hlavne vtedy, keď si potrebujete vybrať správnu veľkosť oblečenia. Možno vás to prekvapí, ale sú tam výrazné rozdiely, a to napríklad vo väčších veľkostiach.

Portál Tyla upozornil na to, že veľkosť XXL a 2XL nie sú rovnaké. Tiktokerka ukázala rovnaké tričko v dvoch rôznych veľkostiach a predviedla, že aj keď XXL a 2XL spočiatku vyzerajú rovnako, v skutočnosti sú úplne odlišné. Makayla, ktorá sa zaoberá životným štýlom a plus-size módou, na to poukázala v rozličných videách.

Je to veľmi odlišné

Kým zo začiatku to vyzerá, akoby išlo o rovnaké veci, v skutočnosti je to veľmi odlišné, a to hlavne na tele. Rozdiely vidieť hlavne v nadrozmernom oblečení, pretože s väčšou veľkosťou rastie aj celková dĺžka oblečenia, ale napríklad aj vzory na jednotlivých kúskoch. Rozdiel je viditeľný a všimli si to aj mnohí sledovatelia. „Vždy som sa čudovala, aký je rozdiel a myslela som si, že je to rovnaké. Ďakujem za upozornenie.“ „Wow, tak toto musím povedať ľuďom, ktorí mi chcú kupovať oblečenie. Nie je to to isté.“

Mnohí odborníci prezradili, že veľkosť džínsov, ale vlastne každého kúska oblečenia, by mala byť založená priamo na telesných mierach jednotlivca, pre ktorého je ušitá. „Neexistuje dôvod, prečo by dámske džínsy nemali mať veľkosť ako pánske džínsy, a to šírku pása a dĺžku nôh. Väčšinou je to len o existujúcich postupoch a strachoch zo straty predaja.“

