Vieme, o koľko si prilepšia: Slovenskí policajti dostanú štedré vianočné odmeny, potešia sa aj zamestnanci rezortu

Vianočné odmeny sú čoraz častejšou súčasťou pracovného pomeru a zamestnávatelia tak chcú spríjemniť svojim pracovníkom vianočné sviatky. Pre takýto krok sa rozhodol aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Odmeny navyše nedostanú len policajti, ale aj zamestnanci rezortu. Peniaze sa mali vyčleniť už tento mesiac a ľudia ich dostanú „za kvalitné plnenie úloh a za vykonanie úloh nad rozsah zverených činností,“ citujú Aktuality, ktoré s touto informáciou aj prišli.

Tento rok už druhýkrát

Odmeny by nemali dostať len obvinení príslušníci PZ, alebo takí, ktorí sú zbavení výkonu svojej funkcie. Podľa dostupných informácií by sa odmeny mali pohybovať od 600 do 1500 eur. S priemernou výškou odmeny 1000 eur by tento krok vyšiel rezort vnútra na minimálne 40 miliónov eur. Už raz sa pritom tento rok policajné odmeny rozdávali, a to pred druhým kolom prezidentských volieb v apríli, kedy príslušníci dostali 500 eur.