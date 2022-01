Verí v komunikáciu s vodou, jeho kamarátom je fikus. Novak Djokovič je na kurte génius, mimo neho konšpirátor

Má 20 grandslamových titulov, rovnako ako ďalší špičkoví tenisti Rafael Nadal a Roger Federer. Práve Novak Djokovič môže byť tým, ktorý sa stane držiteľom 21 titulov a najlepším grandslamovým tenistom v histórii. To by sa mu teoreticky mohlo podariť už v Austrálii, teda za predpokladu, že bude na austrálskom turnaji naozaj štartovať. To pri písaní tohto článku ešte také jednoznačné nie je.

Čo však jednoznačné je, že slávny tenista je momentálne svetovo najznámejší antivaxer. Podmienkou vstupu na turnaj je očkovanie, resp. Austrália vyžaduje, aby ľudia, ktorí sem cestujú, podstúpili očkovanie proti ochoreniu Covid-19. Samozrejme, v prípade preukázateľných zdravotných problémov sú možné výnimky.

Novak Djokovič stavil práve na výnimky a preukazoval sa tiež dokladom o prekonaní ochorenia. Napriek tomu, že nesplnil podmienky, najprv dostal zelenú na turnaj, avšak Austrália ako krajina s jeho vstupom nesúhlasila.

Kauza slávneho tenistu okamžite zaplavila titulky novín a rozdelila spoločnosť na jeho sympatizantov a odporcov. Všetkému tomu sa dalo predísť, ak by sa Djokovič, rovnako ako drvivý počet profesionálnych tenistov, dal jednoducho proti ochoreniu zaočkovať. To on však odmieta.

Novax Djokovič

Aj keď Djokovič nikdy nemal radikálne vyjadrenia voči vakcíne proti covidu, je momentálne ľuďmi po svete vnímaný ako veľký odporca očkovania a bol posmešne prekrstený z Novaka na Novaxa.

Ako spomína BBC, Djokovič sa už v apríli 2020, teda v období, keď vakcíny ešte neboli ani dostupné, vydaril, že je proti očkovaniu. Svoj postoj neskôr zmiernil a objasnil, že nie je žiadny odborník a zachováva si otvorenú myseľ. Tiež tvrdil, že chce mať možnosť vybrať si, čo je pre jeho telo najlepšie.

Neskôr zdôraznil, že by nechcel byť nikým nútený očkovať sa, aj ak by malo od toho závisieť cestovanie a súťaženie na turnajoch. Propaguje tak skôr posilňovanie imunity, vďaka čomu má ľudské telo odolávať ochoreniam, vrátane covidu.

Celiakia zistená liečiteľom

Maniere slávneho tenistu však presahujú aj očkovanie, voči ktorému je skeptických množstvo ľudí nielen na Slovensku, ale aj v jeho domovskom Srbsku, kde je zaočkovaných menej ako 50 % populácie. A vyjadrenia svetového tenistu a obľúbenca krajiny určite snahu lekárov o vakcináciu obyvateľstva neuľahčujú.

Djokovič však alternatívami voči empirickej medicíne žije už dlhé roky a rovnako roky žije aj na vlne dezinfo scény. A nielen on. Aj jeho manželka napríklad počas pandémie zdieľala na Instagrame konšpiračnú teóriu o 5G sieťach.

Tenista už v roku 2010 vo svojej knihe Serve to Win opisoval netradičné reakcie na lepok a samotné zistenie toho, že má naň alergiu či intoleranciu.

Samotné zistenie neprebiehalo štandardným spôsobom – čiže vykonaním testu a potvrdením odberov u špecialistu. Djokovičovi stačil údajný “odborník na výživu”, ktorý ho požiadal, aby držal v jednej ruke chlieb a na druhú ruku mu zatlačil. Tenista tvrdil, že bol oveľa slabší, keď držal v ruke chlieb, čo bol podľa neho dôkaz neznášanlivosti lepku.

Čistenie vody myšlienkami a figovník ako kamarát

Ďalšou bizarnosťou, ktorou sa Djokovič môže pochváliť, sú nevedecké poznatky o vplyve myšlienok na vodu. Ako píše britský The Sun, počas živého vysielania na Instagrame diskutoval o tom, ako modlitby a sila mysle dokážu premeniť toxické jedlo či vodu na neškodné. Djokovič povedal, že videl ľudí, ktorí prostredníctvom tejto energetickej premeny dokázali zmeniť najtoxickejšie jedlo či najznečistenejšiu vodu na liečivú tekutinu.

Odvolával sa tiež na vedcov, ktorí podľa neho potvrdili, že molekuly vo vode reagujú na emócie a na to, čo hovoríme. Takéto niečo však žiadni vedci nepotvrdili, v skutočnosti tvrdia opak.

Djokovič zjavne verí na mimozmyslové pôsobenie energie. The Sun sa odvoláva na správy, ktoré hovoria, že býva pravidelným návštevníkom bosnianskych pyramíd neďaleko Sarajeva. Tie majú vyžarovať “mystickú energiu”. V skutočnosti ide o facetové svahy a vznikajú kombináciou tektonickej aktivity a erózie. Podobné “pyramídy” je možné nájsť aj na Slovensku, napríklad pri Martine.

O zvláštnych manieroch hovoril Djokovič aj v roku 2019 v Austrálii. Tvrdil, že miluje botanickú záhradu v Melbourne. Má tam kamaráta – brazílsky figovník (fikus), po ktorom rád lozí, objíma ho a vníma ho ako svojho kamaráta.

K bizarnostiam, ktoré sa viažu s tenistom patrí tiež to, že na turnaji vo Wimbledone konzumuje trávnik. Ako sám tvrdí, chutí ako pot.

Obrovským bohatstvom pomáha ľuďom

Srbský tenista je však aj veľkým filantropom. Disponuje obrovským majetkom a podľa portálu Celebrity Net Worth si zarobil už 220 miliónov dolárov. Tieto peniaze si však nenecháva len pre seba, je tiež štedrým človekom, najmä, keď ide o tragédie či pomoc ľuďom v núdzi.

Už v roku 2007 založil nadáciu, ktorá nesie jeho meno. Cez ňu sa vybudovalo 43 škôl a tisícky rodín či jednotlivcov získali finančnú podporu. Pomáhal tiež obetiam zemetrasenia na Haiti, ale aj pri veľkých záplavách v austrálskom Queenslande v rokoch 2010 až 2011. Rovnako finančne pomáhal aj pri povodniach na Balkáne v roku 2014. Aj na začiatku pandémie v marci 2020, keď sa vírus dostal do Srbska, s manželkou oznámili, že daruje milión eur na nákup ventilátorov či lekárskeho vybavenia.