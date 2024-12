Veľký vianočný kvíz! Aspoň 60 % Slovákov ho musí mať dobre, uhádnuť musíte aspoň polovicu odpovedí

Vianoce sú za rohom – takže šup-šup, stromček dozdobiť, darčeky dobaliť a hor sa k rodine!

Zabudnúť by ste nemali na kapriu šupinu, hádzanie orechov, a hlavne na previazanie štedrovečerného stola poriadne hrubou reťazou. Spomeniete si ešte, čo všetko ste prisypali do koláčov, a bez ktorých filmov to počas sviatočného obdobia jednoducho nie je ono? V našom dnešnom kvíze máte šancu konečne sa hodiť do pohody. Šťastné a veselé!

