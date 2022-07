Vedci vypočítali, ako dokonale začať svoj deň. Vstávajte presne o tomto čase a cvičte 21 minút

Odborníkom sa podarilo vypočítať, čo by sme mali robiť, aby bolo naše ráno úplne dokonalé. Radia, kedy by sme mali vstávať, koľko času by sme mali stráviť v sprche a koľko času by sme mali venovať raňajkám.

Vstávajte presne o 7:12

Aby ste svoj deň začali správne, mali by ste vstávať presne o 7:12 ráno a cvičiť 21 minút. Aby ste si udržali dobrú náladu, strávte v sprche 10 minút a raňajkám venujte 18 minút, píše portál Daily Mail. Ako sa odborníkom podarilo vyrátať tieto údaje? Do výskumu sa podľa British Science Association zapojilo 2 000 Britov. Na základe ich odpovedí sa doktorke Anne-Marie Imafidon podarilo vyrátať, ako vyzerá dokonalé ráno.

Výsledky analýzy ukazujú, že ideálne je pospať si 8 hodín a nastaviť si budík na 6:44 ráno. Nejaký čas by ste podľa nej ešte mali stráviť v posteli a vyliezť z nej až o 7:12. K raňajkám by ste sa mali dostať o 7:25. Vytvoriť si istý ranný rituál je skvelý spôsob, ako zabezpečiť, že aj zvyšok vášho dňa bude o niečo lepší.

Výskum ukázal, že až 29 % opýtaných ľudí vstáva z postele takpovediac ľavou nohou a v nevrlej nálade ostáva až do 11 doobeda. To však môžete zmeniť.

Ak chcete vyrátať, ako vyzerá vaša ideálna rutina, vynásobte počet minút, ktoré strávite raňajkami dvoma. K tomuto číslu prirátajte počet minút, ktoré strávite v sprche a cvičením. Následne odčítajte počet hodín, ktoré spíte, od 8 (ideálny čas, koľko by sme mali spať).

Vypočítajte si dokonalé ráno

Celkový počet minút na raňajky (zdvojnásobený), cvičenie a sprchovanie sa vydelí súčtom na základe času spánku a vstávania. Teraz pripočítajte minúty strávené činnosťou, ako je čítanie novín alebo lúštenie krížoviek, po tom, čo ste toto číslo najprv vydelili dvoma. Aby bolo vaše ráno čo najlepšie, malo by byť výsledné číslo (g) vyššie ako 37, informuje The Sun.

Vzorec je nasledovný:

g< 2b+e+s/ (18-h1+1) x (w+1) a to celé +c

b je počet minút, ktoré strávite raňajkami, písmenom e sa označujú minúty strávené cvičením a písmenom s minúty strávené v sprche. Písmenom h sa označuje počet hodín strávených spánkom, písmeno w zas označuje rozdiel medzi časom 7:12 a časom, kedy vstávate z postele. Písmeno c označuje počet minút, ktoré ráno strávite inými aktivitami, napríklad čítaním novín či lúštením krížoviek vydelený číslom 2.