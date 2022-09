Vedci skúmajú telá rozkladajúce sa v kufroch. Vykonali jeden z najbizarnejších experimentov, má pomôcť riešiť vraždy

Nedávno sme vás aj my informovali o prípade, kedy novozélandská rodina kúpila v aukcii úložný priestor. Jeho súčasťou boli aj kufre, v ktorých našli pozostatky 5- a 10-ročného dieťaťa. Ani zďaleka však nejde o ojedinelý prípad, vrahovia svoje obete ukrývajú do kufrov pomerne často. Vedci sa preto rozhodli, že preskúmajú, čo sa s ľudským telom v kufri vlastne deje.

Vrahovia často využívajú na ukrytie tela kufre

Ako informuje portál Science Alert, je šokujúce, ako často vrahovia ukrývajú svoje obete do kufrov. Telá v kufroch sa okrem Nového Zélandu našli aj v množstve ďalších prípadov. Napríklad, v roku 2015 sa kufor s pozostatkami objavil na rušnej stanici v Tokiu. Podobný nález sa v roku 2020 objavil na pláži v Seattli a v roku 2019 pri diaľnici na juhu Austrálie. Pre policajtov takéto zločiny predstavujú mimoriadnu výzvu, forenzní odborníci sa preto rozhodli zakročiť.

Polícia vysvetľuje, že kým vo filmoch často vidíme, ako vrah ponechal telo napríklad v plytkom hrobe, v realite zabijaci často siahajú po rýchlom riešení, akým je napríklad kufor auta či batožina. Vrah potrebuje niečo, čo je ľahko dostupné, dá sa to rýchlo premiestniť, no je aj dostatočne veľké na to, aby sa tam zmestilo telo.

Podľa odborníkov takéto zaobchádzanie s telom zapríčiní, že hmyz sa k nemu dostane neskôr, v niektorých prípadoch dokonca vôbec. Za bežných okolností vyšetrovatelia môžu využiť aj hmyz na určenie približného času, kedy došlo k úmrtiu obete. Dokážu dokonca zistiť, kde sa zločinec a obeť pred vraždou pohybovali a či mala obeť v tele drogy. Dokážu identifikovať aj neznámu DNA.

Dôležitým zdrojom informácií je hmyz

Rôzne druhy hmyzu, napríklad muchy, majú zvláštny čuchový systém, vďaka ktorému dokážu veľmi rýchlo identifikovať zápach rozkladu. Krátko po smrti človeka sa k telu nahrnie hmyz a do rán a otvorov nakladie larvy. Tie v priebehu niekoľkých hodín začnú rozkladajúce sa telo pojedať. Ak je však telo v kufri, hmyz k nemu nemá taký jednoduchý prístup.

Takýmto výskumom sa doteraz vedci zaoberali len dvakrát. V rámci toho najväčšieho experimentu svojho druhu, ktorý práve prebieha v Austrálii, vedci skúmajú vzorky uložené v 70 kufroch a smetných nádobách na kolieskach ponechaných v tráve. Každý z nich obsahuje telo prasiatka, ktoré sa narodilo mŕtve, ale aj zariadenia na meranie teploty a vlhkosti. Meria sa aj množstvo napadaných zrážok.

Prvé informácie týkajúce sa výsledkov výskumu budú vedci prezentovať na konferencii v roku 2023. Zatiaľ sa však podľa časopisu Global Journal of Forensic Science & Medicine podarilo zistiť, že aj keď sú pozostatky zatvorené v kufri či v smetnej nádobe, hmyz si k nim nájde cestu, a to zvyčajne najneskôr do mesiaca. Odborníci si myslia, že do kufra sa hmyz prepracuje napríklad pomedzi zúbky na zipse.

Keď sa následne v kufri vyliahnu larvy a neskôr dospejú, dospelé muchy sa nemôžu dostať z kufra von. Predstavujú však veľmi užitočný zdroj informácií. Forenzní odborníci prirovnávajú telo v kufri k Pandorinej skrinke plnej komplikovaných problémov. Aj vďaka tomuto experimentu sa však dostanú o niečo bližšie k vyriešeniu mnohých vrážd.