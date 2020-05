Vedci sa domnievajú, že prišli na to, prečo mužom rastie brada. Nie je iba na okrasu

Kvôli pandémii koronavírusu a nemožnosti navštíviť holiča malo odrazu mnoho mužov veľké a husté brady. Tie otvorením týchto prevádzok však rýchlo „zhodili“ a tým sa možno pripravili o evolučnú výhodu v boji, ktorú nám poskytuje príroda. Aspoň tak si to myslia vedci.

Už Charles Darwin, mimochodom nositeľ úctyhodnej brady, sa zamýšľal nad jej funkciou a prirovnával ju k hrive leva, ktorého by mohla chrániť pred útokom iného samca a uhryznutím do krku.

Momentálne bradu považujeme za čisto estetickú vec, na druhej strane, ak by nemala nejakú funkciu, pravdepodobne by sa s ňou evolúcia vyrovnala a brady by nerástli.

Ochrana pre údermi

Už v minulosti existovali štúdie, ktoré zistili, že tvar spodnej časti lebky a tvar päste môžu spolu súvisieť pri úderoch a jedna aj druhá časť ľudského tela je na to uspôsobená.

Pri údere pästi do tváre však môže vzniknúť bariéra v podobe ochlpenia brady. Ako píše IFL Science, vedci sa preto začali zaoberať tým, či brada mužom môže priniesť nejakú výhodu v boji a hlavne ochranu.

Keďže však nechceli zháňať finančné prostriedky na to, aby mužom dobrovoľne platili za to, aby sa nechali udierať do brady, vytvorili radšej epoxidový kompozit, ktorý simuloval ľudskú čeľusť a potom ho prekryli ovčou vlnou.

Iba hustá a veľká brada

Autori svoje poznatky uverejnili v časopise Integrative Organismal Biology a domnievajú sa, husté ochlpenie na brade môže skutočne pomôcť predísť zraneniam na tvári, keďže kožušina v ich modeloch pomáhala lepšie obsorbovať nárazy. Sila úderu bola rozptýlená na väčšiu plochu.

Pri pokusoch sa im podarilo dokázať, že úplné ochlpenie dokázalo absorbovať o 37 % viac energie ako modely, ktoré buď nemali ochlpenie, alebo nebolo husté. Takisto sa ich epoxidové čeľuste zlomili iba v 45 % prípadoch, zatiaľ čo tie bez chlpov sa rozbili takmer vždy.

Vedci sa preto dospeli k názoru, že husté ochlpenie na brade je schopné výrazne znížiť silu nárazu tupým predmetom a absorbovať energiu, čím sa predchádza riziku zlomenia čeľuste.

Táto výhoda by sa ale mala vzťahovať iba na mužov obdarených mimoriadne hustou a veľkou bradou. Jemné zarastenie či krátka brada poskytujú iba veľmi malú až žiadnu ochranu.

Na záver štúdie tiež vedci dodávajú, že brada musí mať aj nejakú evolučnú nevýhodu, keďže inak by sa objavovala aj u žien.