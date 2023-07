Vedci oživili červa, ktorý bol zamrznutý viac ako 46-tisíc rokov. Ide zrejme o úplne vyhynutý druh

Medzinárodnému tímu vedcov sa podarilo oživiť vyhynutý druh hlísty, ktorý žil ešte v čase mamutov, neandertálcov či šabľozubých tigrov. O zaujímavom vedeckom úspechu informuje CNN.

Hlístu našli vo večne zamrznutom permafroste na ruskej Sibíri, v hĺbke približne 40 metrov. Hoci k nálezu pri rieke Kolyma došlo už pred 20 rokmi, vedci nechávali vzorku až doteraz zamrznutú. Rozmrazovanie následne trvalo niekoľko týždňov a bolo vykonávané pri izbovej teplote.

