Vedci našli protilátku na najjedovatejšiu hubu na svete. Môže zachraňovať životy aj na Slovensku

Muchotrávka zelená sa považuje za najjedovatejšiu hubu na svete, pričom až teraz vymysleli potenciálny protijed na silný toxín, ktorý je v mnohých prípadoch bez výnimky smrteľný, píše The Guardian.

Vedci z Číny a Austrálie pravdepodobne prišli na to, ako potlačiť účinky najsmrteľnejšej huby našej planéty. Muchotrávka zelená (lat. Amanita phalloides), sa berie ako najjedovatejšia huba, ktorá má na svedomí až 90 % celosvetových prípadov otravy hubami.

Paradoxne, účinky z jej silného toxínu, teda otrávenie, sa dostavia až v momente, kedy je jed vstrebaný v organizme a v danej chvíli sú už ťažko poškodené orgány ako pečeň či obličky. Na túto hubu nebol doteraz vymyslený protijed, pričom vďaka vedeckej kooperácii sa teraz podarilo prísť na to, čo môže byť potenciálnou pomocou.

Testy prebehli aj na ľudských bunkových líniách

Jeho hlavným toxínom je peptid nazývaný α-Amanitín, typ amatoxínu, ktorý vedie k zlyhaniu pečene a obličiek. Počet tragických prípadov kvôli tomuto toxínu však môže čoskoro rapídne klesnúť, keďže čínski a austrálski vedci zistili, že indocyanínová zeleň, teda farbivo schválené v Spojených štátoch amerických na použitie v medicínskom prostredí, zrejme blokuje toxické účinky α-Amanitínu.

Testovanie najprv prebehlo na laboratórnych myšiach, neskôr aj na simuláciách ľudských bunkových línií. Pri výskume vedci zistili, že indocyanínová zeleň bola schopná zabrániť poškodeniu pečene a obličiek, ktoré bolo vyvolané α-Amanitínom. Zlepšila sa aj pravdepodobnosť prežitia po otrave.

„Aj keď sú výsledky sľubné, sú potrebné ďalšie klinické experimenty, aby sa zistilo, či má indocyanínová zelená podobné účinky u ľudí,“ povedal zodpovedajúci autor štúdie, profesor Qiaoping Wang z univerzity v Guangzhou.

Pozor na „šampiňóny“

Pri zbieraní húb si tak dávajte extrémny pozor na to, čo si vezmete do košíka. Muchotrávka zelená je totiž pre začiatočníkov, respektíve neskúsených hubárov, zamieňaná so šampiňónmi. V našom prostredí rastie od júla do jesene a vyskytuje sa v prítomnosti stromov ako dub, buk, hrab, ojedinele aj v borovicových lesoch, píše Národné Toxikologické centrum.