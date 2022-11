Vdova po plukovníkovi, ktorý sa zastrelil piatimi ranami, poslala Putinovi rozhnevaný list. K poprave mal byť donútený

Vdova po ruskom plukovníkovi Vadimovi Bojkovi, ktorého našli v polovici novembra zastreleného v jeho kancelárii, napísala rozhnevaný otvorený list ruskému prezidentovu Vladimirovi Putinovi.

Uvádza v ňom, že z jej manžela, ktorý mal na starosti odvody brancov, urobili pre nedostatky nariadenej mobilizácie „obetného baránka“ a donútili ho k „poprave samého seba“.

Informoval o tom v utorok na svojej webovej stránke týždenník Newsweek odvolávajúci sa na správy ruských médií.

44-ročný Bojko bol zástupcom riaditeľa Makarovovej pacifickej vyššej námornej školy vo Vladivostoku a v rámci mobilizácie zohrával významnú úlohu. Našli ho 16. novembra mŕtveho a s viacnásobnými strelnými zraneniami v jeho kancelárii.

O jeho smrti sa v ruských médiách objavili protichodné informácie. Viaceré médiá uvádzali, že smrť bola klasifikovaná ako samovražda. Ruský spravodajský server BAZA však poukazoval na isté nezrovnalosti, napríklad aj na to, že pred smrťou plukovníka sa z jeho kancelárie ozvalo až päť výstrelov.

Putin received a letter from the wife of Russian Colonel Vadim Boyko, who “killed himself” with 5 bullets.

The wife requests oversight of the inquiry into her husband’s death, which was reported to have been a workplace suicide by the media. pic.twitter.com/I6TaseOWVH

— News from Ukraine (@uasupport999) November 29, 2022