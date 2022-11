Odišli bojovať do ukrajinskej armády, mesačne si zarobia aj 4-tisíc: Českí vojaci kritizujú hlavne túto vec

Vojna na Ukrajine prebieha od februára 2022, pričom do ukrajinských vojsk sa postupne pridali aj viacerí muži zo zahraničia. Týka sa to aj Českej republiky, ktorej zástupcovia bojujúci za ukrajinskú armádu tentokrát opísali, koľko si mesačne zarobia a aj to, prečo sú tamojší vojaci na čele s veliteľmi lenivejší, než sa môže zdať.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa ABC News sa od začiatku konfliktu na Ukrajine rozhodlo až približne 20-tisíc vojakov z 52 krajín sveta, že chcú pomáhať napadnutej krajine proti agresorovi aj za riskovania vlastného života. Najviac vojakov prichádzalo na územie nášho východného suseda z Arménska, Pobaltia, Gruzínska či Azerbajdžanu.

K týmto vojakom sa časom pridali aj zástupcovia z Česka. Pár desiatok odvážnych vojakov teda po začiatku vojny odišlo na Ukrajinu, kde bojujú v ukrajinskej uniforme pod ukrajinskou vlajkou. Táto práca však nie je dobrovoľná, keďže majú podpísané zmluvy s tamojšou armádou.

Mesačný zárobok je slušný, vojakom ale neostáva všetko

„Keď prezident Zelenskyj vyhlásil, že žiada o pomoc zahraničných vojakov, povedal som si, že pôjdem. Teraz som plnohodnotný ukrajinský vojak s prísahou aj vojenskou knižkou,“ povedal vojak Petr.

Podľa výpovede jedného z českých mužov v zbrani dostávajú vojaci mesačný žold, ktorý je v tomto prípade približne 100-tisíc korún. V prepočte ide o niečo vyše 4 100 eur, ktoré si však vojaci nemôžu ušetriť ani poslať domov. „Nemáme napríklad termovíziu, doplnky na zbrane, oblečenie. Za to sa míňa zhruba 60 percent platu,“ prezradil jeden z vojakov pre CNN Prima News.

Vysoké platy v ukrajinskej armáde sú nastavené najmä z dôvodu, aby boli vojaci spokojní a tým pádom sa zmenšovala korupcia, ktorá má byť v radoch vojska pomerne dosť rozsiahla.

Vojaci sú vraj leniví

Českí zástupcovia v ukrajinskej armáde sa však vyjadrili aj o svojich kolegoch z ukrajinskej strany. Väčšinu z nich opísali ako lenivých, respektíve neskúsených a nekvalifikovaných. „Ak sa má niekam ísť, väčšinou nejdú, ak žiadate lepšiu výzbroj, povedia, že nemajú. Výcvik mi tu dali hlavne českí chlapi,“ načal jeden z vojakov.

Vojaci ďalej opisujú, že medzi ukrajinskými jednotkami sú obrovské rozdiely. „Je tu dosť veliteľov, ktorí nevedia, ako veliť, nepoznajú ani základné štandardy NATO, majú sa od nás čo učiť,“ povedal bojujúci.

Vo všeobecnosti je však pre českých vojakov bojovanie na Ukrajine problém. A nie len kvôli lenivým kolegom, či míňaniu vlastných peňazí na zbrane. V Česku je totiž služba v cudzej armáde považovaná za trestný čin, pričom väčšina českých vojakov na Ukrajine nemá žiadne povolenie. „Pán prezident povedal, že to bude posudzovať individuálne, ale v momente, keď sme tu už boli, čiže je to pre nás neplatné, som v podstate zločinec,“ dodal Petr.

Slovensko má na Ukrajine tiež svojich vojenských zástupcov, ktorí v júli 2022 dostali od prezidentky Čaputovej povolenie vykonávať službu v cudzej armáde. Konkrétne išlo o 4 vojakov, ktorí odišli podporiť tamojšie vojsko.