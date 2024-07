Vďaka tomuto virálnemu triku si našetríte 5-tisíc eur ľavou zadnou: Stačí, ak urobíte toto

Predstavte si, že máte 5-tisíc eur, čo by ste si za ne kúpili, alebo ako by ste ich investovali? Ak vám pár vecí prišlo na um, môžete to zrealizovať vďaka tomuto triku na šetrenie peňazí. Na TikToku sa objavil hack, ktorý sľubuje, že si spomínanú čiastku našetríte len za polroka alebo za tri roky, záleží od vašich možností. Pozrime sa, ako na to.

Profil @wellpowerplan sa podelil so svojím trikom na to, ako si našetriť až 5-tisíc libier. My si to premeníme na eurá, aby sa nám to ľahšie počítalo. Vyrátal štyri scenáre, podľa ktorých, ak budete postupovať, získate spomínanú sumu.

Prispôsobte si ho podľa vašich možností

Podľa tohto triku si najrýchlejšie našetríte 5-tisíc eur za 6 mesiacov. Aby sa vám to podarilo, mesačne si budete musieť odložiť 833 eur. No ruku na srdce, toto si veľa obyčajných Slovákov z normálnych platov dovoliť len tak nemôže. Poďme teda ďalej — na realistickejšie varianty.

Ak si budete šetriť po dobu jedného roka 416 eur mesačne, za 12 mesiacov dosiahnete vytúžených 5-tisíc. To už také nemožné nie je, ak, samozrejme, nemáte nejaké väčšie výdavky a z výplaty vám týchto pár stoviek ostane. No dá sa to aj s ešte nižším rozpočtom.

V prípade, že si 24 mesiacov budete každý jeden mesiac odkladať 208 eur, za tieto dva roky ušetríte 5-tisíc. Poslednou možnosťou vo virálnom videu je rozdeliť si túto dobu šetrenia na tri roky, čo znamená, že úplne stačí, ak si každý mesiac dáte bokom 139 eur. To už taká vysoká čiastka nie je, a keď toto obdobie uplynie, budete si môcť urobiť radosť a dopriať si to, po čom túžite.

Samozrejme, môžete si šetriť aj dlhšie a mesačne odkladať nižšiu sumu, ktorá je vo vašich realistických možnostiach. No nezabúdajte, že najdôležitejšie je vždy mať nejakú finančnú rezervu, pretože človek nikdy nevie, do akej situácie sa môže dostať, a kedy sa mu tieto našetrené peniaze môžu hodiť.