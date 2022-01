Vďaka lotérii sa stal milionárom, rodina s ním prerušila kontakt, pretože sa nerozdelil. Mal na to dobrý dôvod

Na Reddite sa pred niekoľkými dňami objavil prípad, ktorý môže znieť na prvý pohľad bizarne alebo až kruto, v skutočnosti iba ilustruje, akú moc majú peniaze a že v niektorých prípadoch sú “viac” ako rodina. Keby sa z vás stane milionár, viac by vašim blízkym záležalo na tom, aby ste si zabezpečili svoju budúcnosť, alebo by od vás očakávali, že doprajete aj im?

Profil s názvom Am I the Asshole? na Reddite pravidelne uverejňuje príbehy a situácie zo života používateľov, ktorí chcú poznať názor širšej verejnosti, čo si skutočne myslia o tom, ako sa zachovali. A vďaka tomu zistili, či mali pravdu, alebo sú oni tými “zlými”.

Vyhrali milióny, rozhodli sa zabezpečiť svoju budúcnosť

V tomto prípade sa zdôveril mladý 24-ročný muž so svojou radostnou aj nepríjemnou skúsenosťou zároveň. Spoločne so svojou manželkou si každý mesiac pre zábavu kupujú žreby do lotérie. Podarilo sa im však vyhrať mimoriadne vysokú čiastku – 5,6 milióna dolárov (takmer 5 miliónov eur) – už po odpočítaní daní a poplatkov.

S touto výhrou sa rozhodli zaobchádzať rozumne a ako prvé splatili svoje študentské pôžičky, pôžičky na auto a dom. Ak zatiaľ nerozumiete, aký problém s tým mala ich rodina, čoskoro pochopíte. Po vyrovnaní dlhov im zostalo na konte približne 5 miliónov dolárov. Čo je stále väčšina z výhry. A keďže autor príspevku pochádza z finančného sektora, vie, že 70 % výhercov lotérie skrachuje do niekoľkých rokov. Tomuto scenáru sa chcel vyhnúť a práve to naštvalo ich rodinných príslušníkov.

Už nie je v rodine vítaný

Zvyšné peniaze z výhry manželia investovali do fondov a kúpili bytový komplex, ktorý im prinesie zisky. Urobili všetko pre to, aby peniaze iba rýchlo nerozflákali, ale vystlali si na dobrú budúcnosť. Namiesto pochvaly za to, že sa zachovali zodpovedne, sa im od blízkych dostalo odsúdenie.

“Rodina začala hovoriť o veľkom spoločnom výlete alebo o tom, ako by tieto peniaze pomohli splatiť ich dlhy. Snažil som sa im vysvetliť, že možno 5 miliónov znie ako veľká suma, no keď ju rozdám rodine, tak vlastne ňou ani nie je. Povedali mi, že nie som v rodine vítaný a už by som ich nemal kontaktovať,” uviedol v príspevku na Reddite.

Čo na to používatelia Redditu?

V závere pridal otázku do pléna, v ktorej sa pýtal, či on je tým tupcom, ak vlastne chcel urobiť niečo dobré pre seba a svoju manželku. Rozprúdila sa búrlivá diskusia.

Niektorí mu dali za pravdu, objavovali sa však aj komentáre, podľa ktorých mohol aspoň nejakou čiastkou rodine prispieť, alebo otázky, ktoré smerovali na to, v akom štandarde žijú ich rodinní príslušníci. Ďalšie komentáre smerovali konkrétne na tému peňazí a rodinných vzťahov, ktoré sa s vidinou zisku dokážu poriadne naštrbiť. Z diskusie v podstate vzišlo, že urobili dobre, ak niekto z ich blízkych netrpí veľkými finančnými problémami, respektíve, že mohli aspoň rodičom alebo najbližším dopriať dovolenku, prípadne niečo, čo by im urobilo radosť.