V uliciach sa objavili zvláštne bilbordy od strany Demokrati. Ľudia si myslia, že je to poriadny krok vedľa

Instagramová stránka Mier Ukrajine upozornila na neetickú kampaň, ktorá sa objavila napríklad pri Trnave. Na bilbordoch svietia slogany podporujúce Rusko a odmietajúce EÚ či NATO.

Ako ďalej Mier Ukrajine informuje, malo by ísť o kampaň Demokratov. Tlačový odbor strany pre interez uviedol, že všetky informácie o bilbordoch poskytne na tlačovej konferencii 10. apríla.

Nebezpečný spôsob kampane

„Verejne sme požiadali zadávateľa, aby v krátkom čase zjednal nápravu a zverejnil vysvetlenie celej situácie. Rovnako sme žiadali, aby v takomto formáte kampane zadávateľ nepokračoval,“ píše Mier Ukrajine.

Aj keď bol predmetný bilbord prelepený, podľa ďalších fotografií je jasné, že zadávateľ tejto kampane pokračuje v ich šírení po Slovensku, kde ďalej svietia bilbordy s textami „Bez Ruska neprežijeme“ alebo „EÚ a NATO nepotrebujeme“.

Jeden z komentujúcich na Instagrame napísal, že pri jeho bydlisku sa objavil aj bilbord s textom „Skutok sa nestal“.

Ako sme boli informovaní, na tlačovej konferencii strany Demokrati by mal predseda Jaroslav Naď spolu s ďalšími predstaviteľmi vysvetliť, o čo v tejto kampani ide.

Témou majú byť odpovede na otázky:

„Bez Ruska neprežijeme?“

„EÚ a NATO nepotrebujeme?“

„Je Ukrajina nepriateľ?“

„Skutok sa nestal?“

Ťažké vysvetľovanie

Nech je príčina a myšlienka vzniku tejto kampane akákoľvek, strana bude svoje konanie vysvetľovať ťažko. Bilbordy už videli tisícky ľudí na Slovensku a každý si ich vie vysvetliť po svojom. Posolstvo sa už stratilo.

Mier Ukrajine pritom razantne žiada stranu, aby okamžite zastavila kampaň, pretože je nevhodná, neetická a možno ju považovať za hlbokú urážku všetkých, ktorí boli a stále sú ohrozovaní ruskou agresiou.

Novú kampaň si všimla aj satirická stránka Zomri. „Keď ste nám plnili týmto inbox, bolo nám jasné, že to nebude také jednoduché a lacné. A dúfam, že sa k tomu Demokrati vyjadria čo najskôr a dajú to na pravú mieru,“ píše k príspevku s bilbordmi.

V komentároch ľudia vyjadrili značné znepokojenie nad posolstvom tejto kampane. Aj keď ide o Demokratov a je teda viac-menej jasné, že zrejme bilbordy nie sú dokončené, považujú to za veľmi zlý marketingový ťah. A navyše veľmi nebezpečný v spoločnosti, ktorá je taká rozdelená ako tá naša.

„Uff. Naplánovať takúto kampaň počas vrcholiacich volieb, kde tému Rusko-Ukrajina zneužíva Fico a spol., ozaj brilantná idea. Asi sa Demokratom zazdalo, že tých 2,90 % (či koľko to mali) bolo v posledných parlamentných voľbách priveľa. Slušný fail toto,“ napísala jedna z komentujúcich.

Iných, naopak, upokojilo, že ide práve o Demokratov. „Aaaaa tak za tým je strana Demokrati? Tak to ma upokojilo, to bude pokračovacia kampaň a dopadne to dobre. Keď som to uvidel prvýkrát a nevedel, že sú za tým Demokrati, tak som sa vyľakal, ako hlboko sme už klesli,“ napísal niekto ďalší.

Nie každý s ním však súhlasí, a to, že ide práve o túto stranu, nepovažuje za lepšiu informáciu, ktorá by mala ľudí upokojiť. „Mňa to neupokojilo, pretože je to vrcholne neetické, maximálne nevhodne načasované (začali s tým pred vyše týždňom počas prezidentskej kampane). Je to taká typická Jegorova atómovka!“

Niektorí ľudia sú ešte oveľa tvrdší. „Ten, kto túto kampaň vymyslel a načasoval, by mal chodiť kanálmi do konca života. Akože ak to má byť nejaký „haha, dopísali sme tam niečo neskôr“ marketing, tak to ma veľmi sklamali, to tam malo ísť rovno,“ napísal jeden z užívateľov facebooku.

Ľudia Demokratov kritizujú a tvrdia, že ide o „totálny prešľap“ a „trapas“. Problémom je, že aj keď sa teraz na bilbordoch objavia zmeny, prípadne pokračovanie, ľudia okolo ich pôvodnej verzie chodia už dlhý čas a mnohým ostane ich posolstvo v hlavách aj po tom, ako bude vysvetlené, čo tým autori vlastne chceli povedať.