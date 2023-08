V týchto miestach Slovenska hrozia povodne, intenzívne dažde zasiahnu takmer celú krajinu

Pre viaceré okresy na západe a severe Slovenska platia počas utorka výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa. Na západe a v strede Slovenska tiež platia do stredajšej (2. 8.) noci výstrahy prvého stupňa pred dažďom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Výstraha druhého a prvého stupňa

Hydrologická výstraha druhého stupňa pre okres Prievidza platí do utorka do 21.00 h. „Vzhľadom na predpokladané intenzívne zrážky očakávame výrazný vzostup vodných hladín aj s možnosťou prekročenia stupňov povodňovej aktivity a to hlavne na toku Handlovka,“ uviedol SHMÚ.

Výstraha prvého stupňa pred povodňami platí pre celé Záhorie – krajný západ, stredné Považie a Kysuce. Rovnako aj pre Bratislavu, Senec, Dunajskú Stredu, Pezinok, Žilinu – sever, Žilinu – Rajčanka, Zlaté Moravce, Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou.

Výstrahy prvého stupňa pred dažďom platia v utorok popoludní pre celý Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj, ale aj pre väčšinu okresov Banskobystrického kraja. Podľa SHMÚ sa v týchto lokalitách očakáva dážď s úhrnom zrážok 30 až 40 milimetrov.

Dážď sa tiež očakáva do stredy 1.00 h v celom Nitrianskom kraji, vo väčšine okresov Banskobystrického a Žilinského kraja a v okresoch Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza, Dunajská Streda a Galanta.