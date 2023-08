Na dne sú kostry, pracoval tu aj pápež: Unikátne kúpalisko v lome neďaleko našich hraníc je zadarmo a stalo sa hitom

Kúpalisko blízko slovenských hraníc sa stalo v posledných týždňoch obrovským hitom. Vzhľadom na jeho popularitu sa tak vynorilo aj zopár tajomstiev a faktov, ktoré by každý návštevník mal o tomto mieste určite vedieť.

Turistický blog Emily’s Guide to Krakow predstavil niekoľko právd a mierne mrazivých skutočností o kúpalisku, ktoré vzniklo v bývalom lome Zakrzówek. Toto „Chorvátsko severu“ sa nachádza len tri kilometre od centra Krakova a návštevníkom ponúka napríklad aj azúrovú vodu.

Okrem toho, že je toto miesto zadarmo a patrí k unikátom medzi konkurenciou, má ešte aj množstvo ďalších špecifík, o ktorých sa verejnosť mohla dozvedieť len pred pár dňami. Zaujímavosťou je určite aj skutočnosť, že kým bol tento vápencový lom funkčný, pracoval v ňom aj neskorší pápež Ján Pavol II.

Vtedy ešte s rodným menom Karol Wojtyla musel po vypuknutí druhej svetovej vojny opustiť univerzitu a odísť pracovať, tak sa dostal práve do Zakrzówku. Lom sa na jazero začal premieňať v 90. rokoch, kedy sa úrady rozhodli, že to bude najlepší nápad s veľkým vykopaným priestorom.

Na dne je lietadlo aj s kostrami

Kúpanie bolo v hlbokom jazere zakázané, no aj tak sa stále schádzalo čoraz viac vyznávačov extrémov, ktorí skákali z útesov do vody. Možno by tak nerobili, ak by vedeli, že na dne „na nich čaká“ lietadlo plné umelých kostier, niekoľko áut či potopených člnov. Všetky tieto predmety sú v hĺbke schválne ako rekvizity pre potápačov, ktorí v lome často trénovali rôzne cvičenia.

Samozrejme, že tieto predmety sa nachádzajú mimo upravených bazénov, a to v zatopenom lome, kde je vstup kvôli hĺbke až 20 metrov už len na vlastné riziko.

Miesto sa stretlo s obrovskou popularitou, pričom je stále zadarmo a vstup nie je časovo obmedzený. Je však limitovaný na 1 000 návštevníkov, pričom ostatní sú ochotní čakať pred vstupom aj 3 hodiny, píše Pravda.