V týchto mestách už čoskoro otvoria smiešne lacný obchod. Tisíce tovarov budú stáť menej ako 1 euro

Už v marci otvorí na Slovensku svoju prvú predajňu holandský reťazec Action. Zákazníkov láka na nízke ceny a po svete má viac ako dvetisíc pobočiek.

Ako sme už písali v našom staršom článku, prvá predajňa sa bude nachádzať v Bratislave v obchodnom centre Danubia na Panónskej ceste v Petržalke. Doteraz Slováci mohli Action navštíviť napríklad v rakúskom Kittsee.

Teraz sme sa však mohli vďaka inzerátu na pracovnom portáli Profesia dozvedieť, že reťazec svoju predajňu otvorí aj v Michalovciach, kde hľadá ľudí do svojho tímu. Láka na atraktívny plat 1 250 eur v hrubom.

„Máte potrebné skúsenosti v maloobchode a chcete pracovať v skvelom tíme s príjemnými kolegami? Chcete dostať šancu v ďalšom raste v rámci úspešnej medzinárodnej spoločnosti, ktorá rozbieha svoju činnosť aj na Slovensku? Potom je funkcia v rámci manažmentu predajne v spoločnosti Action pre vás tou správnou voľbou,“ láka reťazec v inzeráte uchádzačov o prácu.

Spoločnosť má už aj slovenskú mutáciu stránky, kde hľadajú do svojho tímu aj ľudí do predajní, ktoré zrejme plánujú otvoriť aj v Trnave, vo Zvolene či v Martine. V Bratislave bude predajní viac, do tímu hľadajú aj ľudí do predajne na Zlatých pieskoch.

Veľkým lákadlom holandského reťazca budú diskontné ceny. Femm píše o 1 500 produktov za menej ako jedno euro a 150 nových produktoch každý týždeň. Bude tam možné nájsť rôzne produkty do domácnosti, ale aj sladkosti, hračky pre deti či rôzne oblečenie.

Viac informácií zatiaľ známych nie je, oslovili sme aj tlačové oddelenie reťazca, článok budeme aktualizovať, keď dostaneme odpoveď.