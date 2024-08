V STVR končia ďalší novinári: Šéfke zahraničnej redakcie nedovolia pracovať, ďalšia redaktorka odchádza v dôsledku cenzúry

Slovenská televízia a rozhlas prichádza po vládnych zmenách o ďalších kvalitných novinárov. Zo zahraničnej redakcie odchádza jej šéfka Soňa Weissová a v televízii zas končí Barbora Šišoláková, píšu Aktuality.

V oboch prípadoch ide o novinárky, ktoré mali výrazný podiel na kvalite verejnoprávnej žurnalistiky. Soňa Weissová, bývalá šéfka zahraničného oddelenia rozhlasového spravodajstva, podala ešte 15. augusta výpoveď, no zamestnávateľ jej ponúkol okamžitý odchod, bez výpovednej lehoty. Tú Weissová nepodpísala a do konca lehoty tak bude mimo éteru. Vedenie voči nej uplatnilo takzvanú „prekážku pri práci zo strany zamestnávateľa“.

Cenzúra v spravodajstve

Z STVR odchádza aj Barbora Šišoláková, ktorá pracovala ako redaktorka Správ STVR a relácie Reportéri. Iba prednedávnom sa pritom sťažovala na cenzúru vo verejnoprávnej televízii. V jej reportáži, kde hovoril minister Taraba o dozore nad zálohovým systémom, vraj bola vyškrtnutá jedna pasáž.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Šišoláková (@barbora_sisolakova)

„V reportáži chýbala pasáž o tom, že pod legislatívnymi dokumentmi bol podpísaný Patrik Podhorský. Ukázalo sa totiž, že s jeho advokátskou kanceláriou uzatvoril rezort a jeho dve organizácie (Vodohospodárska výstavba a vodohospodársky podnik) dokopy päť zmlúv za vyše pol milióna eur behom dvoch mesiacov. Keď som s okresaním reportáže nesúhlasila, dostala som od vedenia prísľub, že sa môžem téme venovať samostatne ďalší deň, lebo pán Patrik Podhorský bude mať dlhší čas na vyjadrenie,“ informovala Šišoláková.

„Toto nebol však jediný prípad, pri ktorom sme mali so súčasným vedením iný pohľad a názory. Spomenula by som moju osobnú poradu s vedením, na ktorej mi vytkli otázky, ktoré som položila počas inaugurácie prezidenta P. Pellegriniho jeho poradcovi pre zahraničnú politiku J. Kubišovi (napr. ohľadom prípadnej cesty do Moskvy, či pozvanie ruského veľvyslanca),“ napísala Šišoláková v odôvodnení svojho odchodu. Po zmenách vo vedení sa vraj v STVR nedá pracovať tak ako predtým a obsah je prísne upravovaný. Redaktorka tiež v statuse spomenula, že v blízkej dobe odídu ďalší redaktori.