V skrytom raji na Jadrane nájdete unikátny ostrovček: Bola tu aj Marilyn Monroe, dostanete sa sem len jedným spôsobom

Množstvo slovenských turistov trávi letné dovolenky na pobreží Jadranu. Kým pre niektorých ide o štandardnú, ničím nezaujímavú dovolenku, tí znalejší dobre vedia, že sa tu nachádza aj niekoľko „skrytých“ pokladov. Jeden z nich je Sveti Stefan, unikátny ostrovček v Čiernej Hore.

Ostrov so stredovekým charakterom

Sveti Stefan patrí medzi to najkrajšie, čo môžu turisti počas dovolenky v Čiernej Hore navštíviť. Ako píše portál Places of Juma, história ostrovčeka siaha až do 15. storočia. V minulosti to bola malá opevnená rybárska osada, ktorá sa do súčasnej podoby zmenila až v 20. storočí. Rekonštrukcia v 50. rokoch 20. storočia jeho charakter vôbec nezmenila a stále dýcha historickým stredovekým charakterom.

Romantické uličky, typické červené strechy a unikátne kamenné budovy každoročne lákajú tých najnáročnejších turistov. Celý ostrovček je prístupný iba hosťom tamojšieho hotela Aman Sveti Stefan. Cena izby sa pohybuje v závislosti od obdobia aj v štvorciferných sumách a hosťami boli aj také celebrity ako Marilyn Monroe či Elizabeth Taylor. Podľa magazínu Standard tu mal svadbu napríklad hviezdny srbský tenista Novak Djokovič.

Nie je to však iba jedinečná architektúra, ktorá zdobí tento skrytý poklad Jadranu. Sú to tiež krásne pláže, ktoré môžete zažiť aj ako okoloidúci turista. Jedna z pláží je síce dostupná len pre hotelových hostí, no druhá prijíma všetkých a bez poplatku. Atmosféru tohto luxusného miesta tu teda viete nasávať aj vy. Podľa portálu Dromedar by ste sa ale mali poponáhľať, nakoľko sa tu v poslednom období rozmohol masívny turistický boom, spojený s nelegálnou výstavbou a ako ostrovček, tak aj jeho blízke okolie sú tým ohrozené.