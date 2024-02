V seriáli miláčik, v súkromí surovec: Cody z Krok za krokom mlátil a pľul na svoju manželku. Napokon skončil v base

Rodinný sitkom Krok za krokom (Step by Step) dodnes patrí medzi nesmierne populárne produkty televíznej zábavy. Jeho hlavných hrdinov milujú milióny divákov po celom svete a jednotlivé vtipné scénky dokážu pobaviť aj po rokoch. Herci, ktorí postavy v ňom stvárnili, si získali taktiež nemalú popularitu. No kým na obrazovke sa ukázali v úlohách, ktoré diváci zbožňovali, v súkromí bolo ich správanie celkom opačné. To je aj prípad herca, ktorý sa v Krok za krokom zhostil postavy Codyho Lamberta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Meno herca Sashu Mitchella je známe predovšetkým tým, ktorí v 90. rokoch sledovali aj na slovenských televíznych obrazovkách multiúspešné seriály ako Krok za krokom či dramatický seriál Dallas. Dnes 56-ročná hviezda mala našliapnuté na pomerne hviezdnu kariéru. Samozrejme, nebyť pár prešľapov a zlých životných rozhodnutí.

Chcel byť hercom, stal sa modelom

Sasha Mitchell sa narodil 27. júla 1967 v Kalifornii, pričom v odvetví filmovej a televíznej zábavy sa pohybuje od roku 1986. Najskôr si – asi ako každý herec – zarábal modelingom. Za svojho modela si ho vybral módny fotograf Bruce Weber.

Postupom času sa mu ale podarilo uspieť na niekoľkých konkurzoch a získal malé úlohy v seriáloch St. Elsewhere, Rags to Richies a v pár televíznych filmoch. Postupom času si ho začali všímať aj väčšie hollywoodske firmy a producenti. Bol to však až seriál Dallas a sitkom Krok za krokom, ktoré ho preslávili a otvorili mu dvere do skutočného Hollywoodu. Nebyť ale Dallasu, „Couďáka“ by zrejme nikdy nestvárnil.

Mitchell sa do Dallasu dostal v roku 1989 a sporadicky sa v ňom objavoval v postave menom James Beaumont. Postava nemanželského syna „Ďžejára“ bola preňho ako stvorená a v Dallase sa z času na čas objavoval až do roku 1991, celkovo v 45 epizódach.

Vďaka tejto postave a aj vďaka tomu, že v čase dospievania sa venoval bojovým umeniam (má čierny pás v taekwonde), dostal hlavnú úlohu vo filme Kickboxer 2 (1991) a neskôr aj v ďalších pokračovaniach tejto série. Kickboxer 3 a Kickboxer 4 ale mali tú smolu, že v kinách uvedené neboli a putovali rovno do videodistribúcie.

Z Dallasu do rodinného sitkomu

Po Kickboxerovi 2 ale dostal svoju prvú dlhodobejšiu televíznu ponuku. Mal stvárniť trošku uleteného, a tak trochu hlúpeho synovca hlave rodiny Lambertovcov. A tú napokon aj vďaka svojmu hereckému kolegovi – Patrickovi Duffymu – dostal. Spolu sa totiž objavili v Dallase, ktorý z oboch hercov spravil rozpoznateľné tváre. Prekvapivé je, že v prípade oboch seriálov stvárnili Mitchell a Duffy rodinne spriaznené postavy a boli vo vzťahu synovec-strýko.

Krok za krokom bol pre Mitchella „trefou do čierneho“. Základňa fanúšikov sa rozširovala každým odvysielaným dielom, a tak nie je pochýb, že sa o jeho súkromie čoraz viac začal zaujímať aj bulvár.

Mitchell si slávu užíval, no ako to chodí najmä v superhrdinských príbehoch, s veľkou slávou prichádza aj väčšia zodpovednosť. A tú Mitchell viac-menej akosi nemal.