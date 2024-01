V Rusku sa zrútilo vojenské transportné lietadlo, na palube boli ukrajinskí zajatci. Videá ukazujú pád a výbuch

Ruské vojenské transportné lietadlo s vyše 70 ľuďmi na palube sa v stredu zrútilo v Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Oznámilo to ministerstvo obrany v Moskve, podľa ktorého stroj prevážal ukrajinských zajatcov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Lietadlo Iliušin Il-76 sa zrútilo okolo 11.00 h moskovského času (9.00 h SEČ) počas „rutinného letu“, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Príčina zrútenia nebola bezprostredne jasná. Zatiaľ tiež nie je známe, či niekto prežil.

‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region

There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died

The estimated value of the plane is 27 million dollars.

The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7

— NEXTA (@nexta_tv) January 24, 2024