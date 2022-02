V roku 2013 si kúpila 6 bitcoinov, heslo do kryptopeňaženky však zabudla. Pomocnú ruku jej podali hackeri

Je úplne normálne, že svoje prístupové údaje k rôznym kontám na internete časom pri ich nevyužívaní zabudneme. Podobne je na tom aj žena menom Rhona z amerického Illinois, ktorá si ešte v roku 2013 zakúpila 6 bitcoinov za pomerne smiešnu sumu. Ona si ale heslo, samozrejme, poctivo odložila. Nebolo však kompletné.

Keď sa Rhona rozhodla v roku 2017 vybrať svojich 6 bitcoinov z kryptopeňaženky, keďže už vtedy hodnota jedného presahovala hodnotu zhruba 17 500 eur, zistila, že heslo do nej, ktoré si poctivo uchovala, nie je kompletné, píše spravodajský portál televízie BBC.

K 3,5 bitcoinom sa nevedela roky dostať

Mala ich celkovo 6, medzičasom však 2,5 utratila. Aj tak ich hodnota ale po štyroch rokoch od kúpy riadne vzrástla (v roku 2013 kúpila Rhona jeden bitcoin za približne 70 eur), takže je aj pochopiteľné, že začala panikáriť. Bolo to však márne – k peniazom sa nedostala.

Rhona si totiž prihlasovacie údaje síce uložila vytlačené na papieri, avšak neuvedomila si, že niektoré čísla z jej prihlasovacieho mena chýbajú.

„Nemala som ani pňatia, čo bolo moje ID k peňaženke,“ uviedla Rhona BBC. „Bolo to naozaj nepríjemné. Skúšala som všetko niekoľko mesiacov, no bezvýsledne. Tak som to napokon vzdala,“ dodala.

Pomohli jej hackeri

Medzičasom hodnota jej bitcoinov stúpala a klesala, stále však bola vyššia než pôvodne investovaná hodnota. V roku 2021 sa už hodnota jedného bitcoinu vyšplhala na sumu takmer 48-tisíc eur a Rhona sa to rozhodla nenechať tak a peniaze chcela stoj, čo stoj získať.

Stále sa však nevedela dopátrať k prihlasovacím údajom. Na internete preto začala skúšať rôzne formy pomoci. Tou najúčinnejšou sa jej ukázala pomoc od dvojice hackerov a lovcov kryptopokladov – Chrisa a Charlieho Brooksovcov (otec so synom).

Samozrejme, Rhona dvojicu najskôr preverila, či im môže dôverovať. Keď sa ukázalo, že nejde o podvodníkov, ale mužov, ktorí chcú pomôcť, posunula im všetky možné detaily, na ktoré si len vedela spomenúť. „No a potom som už len čakala,“ dodala.

Stratených je 3,7 milióna bitcoinov

Našťastie, trvalo len niekoľko pár hodín, kým sa dvojica hackerov do kryptopeňaženky zúfalej ženy dostala. Mohla sa tak naplno radovať zo svojich viac než 153-tisíc eur, ktoré tam v 3,5 bitcoinoch mala. Ako uviedla, peniaze chce využiť na to, aby pomohla svojej dcére zaplatiť vzdelanie na univerzite.

Rhona ale nie je jediná. Ako uvádza portál BBC, v obehu je viac ako 18,9 milióna bitcoinov, pričom takmer 3,7 milióna bolo ich majiteľmi stratených.