V našich ústach a črevách našli zvláštne „šialené obelisky“. Divné entity sú podobné vírusom, vedci im nerozumejú

To, že náš tráviaci trakt je kolonizovaný miliardami baktérií, je známa vec. Mnohé z nich sú prospešné, dokonca nevyhnutné pre správne fungovanie trávenia, ale napríklad aj imunity. Zdá sa však, že táto oblasť ľudského organizmu stále nie je dobre zmapovaná, keďže vedci najnovšie narazili na niečo, čo by mohlo byť úplne novou triedou organizmov podobných vírusom.

Šialené obelisky

Záhadné časti genetického materiálu nemajú žiadne detekovateľné sekvencie, ktoré sa podobajú známym biologickým organizmom, píše portál Science Alert. Biológ Ivan Zheludev a jeho kolegovia zo Stanfordskej univerzity tvrdia, že ich objavom nemusia byť vírusy, ale úplne nová skupina entít, ktorá môže byť mostom medzi najjednoduchšími genetickými molekulami a zložitejšími vírusmi. Pracovne ich označujú ako obelisky.

„Je to šialené,“ hovorí biológ zameriavajúci sa na bunky Mark Peifer, z univerzity v Severnej Karolíne, v článku na portáli Science a dodáva, že čím viac sa na to pozerá, tým je to viac bláznivé.

„Obelisky tvoria triedu rôznych RNA, ktoré kolonizovali ľudské mikrobiómy a zostali nepovšimnuté,“ uvádzajú vedci v predtlačovej štúdii publikovanej na portáli bioRxiv.

Obelisky dostali názov podľa svojich tyčinkových štruktúr tvorených ich skrútenými časťami RNA, ktoré majú veľkosť iba 1 000 nukleotidov. To bol aj dôvod, prečo neboli doteraz nájdené, keďže sú veľmi nepatrné.

Štúdiu musia preskúmať

Samotná predtlačová štúdia ešte neprešla odborným recenzovaním, takže závery ešte nie sú jednoznačné. Vedci ale skúmali 5,4 milióna súborov dát a identifikovali 30-tisíc rôznych obeliskov. Nenašli ich ale u každého, ale asi iba v 10 % ľudských mikrobiómov.

Nachádzali ich často aj v ústnej dutine a zdá sa, že v rôznych oblastiach nášho tela sú prítomné rôzne typy obeliskov.

Ako uvádza portál vtm.zive, zdá sa, že obelisky nesú gény, ktoré neboli zatiaľ pozorované u žiadnych iných organizmov. Momentálne tiež nevieme, či a ako by mohli ovplyvňovať ľudské bunky či zdravie.