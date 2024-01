Hovoria, že objavili bájny prameň mladosti. Môže pomôcť každému bojovať proti starnutiu

Vedcom sa možno podarilo objaviť bájny „prameň mladosti“, po ktorom v minulosti neúspešne pátrali mnohí dobrodruhovia. Výsledky novej štúdie uvádzajú, že ním môžu byť upravené bunky ľudského imunitného systému. TASR informuje na základe správy servera Science Daily.

Preprogramovanie T-lymfocytov

Tím vedcov z Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), ktorý viedla Corina Amorová Vegasová, objavil spôsob umožňujúci preprogramovanie T-lymfocytov tak, aby bojovali proti starnutiu. Ak sa totiž tieto bunky ľudského imunitného systému správne upravia, môžu bojovať proti senescentným bunkám známym aj ako zombie bunky. Vedci ich považujú za zdroj mnohých chorôb, ktoré ľudí trápia v starobe. Vedci výsledky výskumu zverejnili minulý týždeň v časopise Nature Aging.

Senescentné/zombie bunky sú živé, no prestali sa deliť. Vekom sa hromadia v ľudskom tele a vyvolávajú zápaly. V súčasnosti ich možno eliminovať niekoľkými liečivami, tie však neúčinkujú dlhodobo a vyžadujú opakované podávanie.

Zvýšili kvalitu života myšiam

Tím vedcov z CSHL sa preto rozhodol použiť alternatívu, „živý liek“ v podobe T-lymfocytov s chimérickým antigénnym receptorom aktivátora plazminogénu urokinázového typu – skrátene uPAR CAR T-lymfocytov. Vedcom sa pomocou týchto buniek podarilo u myší eliminovať zombie bunky a zvýšiť tým kvalitu ich života. Myši nepriberali, zlepšil sa ich metabolizmus, zvýšila sa tolerancia glukózy a fyzická aktivita. Vedcom sa všetky benefity podarilo dosiahnuť bez poškodenia buniek alebo toxicity.

„Ak to (uPAR CAR T-lymfocyty) podáme starým myšiam, omladí ich to. Ak to podáme mladým myšiam, starnú pomalšie. Takéto niečo zatiaľ nedokáže žiadna iná terapia,“ uvádza Amorová Vegasová.

Zrejme najväčšou výhodou uPAR CAR T-lymfocytov je ich dlhovekosť. Tím vedcov z CSHL objavil, že jedna dávka v mladom veku môže mať celoživotný účinok. Jej podanie v mladosti môže v starobe ochrániť pred bežnými problémami, ako je obezita alebo diabetes.

Už pomáhajú

„T-lymfocyty si dokážu vyvinúť pamäť a na rozdiel od chemických liečiv prežívajú v tele naozaj dlho,“ uvádza Amorová Vegasová. Pri uPAR CAR T-lymfocytoch môže stačiť jediná dávka, čo je výhodné najmä pri chronických ochoreniach. Pacienti, ktorí potrebujú lieky niekoľkokrát denne, by tak možno iba raz za niekoľko rokov dostali infúziu, dodáva Amorová Vegasová.

Lekári pomocou upravených T-lymfocytov liečia rôzne druhy rakoviny. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) ich použitie na tento účel schválil v roku 2017. Amorová Vegasová patrí k prvým vedcom, ktorí sa zaoberajú medicínskym potenciálom tohto druhu liečby aj v iných oblastiach než rakovina.