V korporáte vyhorel: Autor podcastu Mozgová atletika vydáva knižný debut, ktorý vám možno zmení život

Meno Denis Kováč milovníkom psychologických a vedeckých podcastov o osobnom rozvoji netreba bližšie predstavovať. Práve jeho projekt Mozgová atletika totiž patrí k najúspešnejším na rôznych platformách od Spotify po Apple Podcasts končiac. Po úspechoch, ktoré mu objektívne potvrdil aj magazín Forbes, sa Denis podujal napísať aj knihu.

Denis Kováč začínal v korporáte, kde si ale po pár mesiacoch začal uvedomovať, že prichádza vyhorenie. Kvalita jeho života aj spolu s motiváciou začali klesať. Rozhodol sa preto odísť do Kanady, kde sa rok venoval vzdelávaniu v oblasti psychológie, vedy a osobného rozvoja. Následne sa začal venovať identifikovaniu základných problémov a začal s optimalizáciou návykov, dennej rutiny a pracovného prostredia. Všetky maličkosti a drobnosti, ktoré môžu zmeniť život, vložil spolu s poriadnou dávkou humoru najskôr do svojho podcastu a najnovšie aj do knižného debutu.

Jeden z najúspešnejších slovenských influencerov podľa magazínu Forbes vo svojej prvotine (A)Sociálne prasa predstavuje cestu Dáriusa, ktorá je nielen zaujímavá, ale aj trápna a v neposlednom rade inšpiratívna. A práve tým, že je ľudská, sa s ňou dá veľmi ľahko stotožniť.

Kto je Dárius?

Kniha prevedie čitateľov životnou etapou jedného muža, ktorý podstúpil obrovskú vnútornú premenu. Je skvelým príkladom „lúzra“, ktorý sa postupne dokázal zmeniť na osobu prijateľnú pre spoločnosť, ba v niektorých oblastiach až na rešpektovanú osobnosť. Kto je Dárius?

Ako nám prezradil sám Denis Kováč, v skratke je Dárius strašné indivíduum. „Dárius je v prvom rade hlavnou postavou knihy, pretože zmenil môj život. Keby nebolo Dáriusa, tak by nevznikla ani kniha, ani podcast, ani nič iné, čomu sa v súčasnosti venujem,“ hovorí autor knihy (A)Sociálne prasa.

Ako vysvetlil, s Dáriusom vyrastal a obaja boli asociáli. „On bol ale trocha iný typ asociála ako ja. Jeho osobnosť a správanie zachádzalo do takej absurdity, že dodnes som podobného človeka nestretol. On sa ale potom rozhodol, že nechce byť asociál a začal sa venovať osobnému rozvoju. Pozoroval som jeho pokusy stať sa spoločnosťou akceptovaným človekom, ale bolo to príšerné,“ hovorí o hlavnej postave svojej knihy. O čo konkrétne išlo?

„V skratke, trapasy, zlyhania a hrozné príbehy, ktorých som bol súčasťou a ktoré sú súčasťou knihy. Dlho som bral tieto jeho pokusy ako šarlatánstvo a ďalšiu absurditu jeho správania a celú túto jeho životnú kapitolu som odsudzoval. Dárius mi ale ukázal, že socializácia, sebavedomie alebo charizma je naozaj niečo, v čom sa dokáže človek zlepšiť a bol to práve on, kto ma priviedol na cestu osobného rozvoja,“ hovorí.

A prečo sa práve o tomto všetkom rozhodol napísať knihu? Ako vysvetlil, vždy mali komplikovaný vzťah a veľa vecí medzi nimi nefungovalo, preto bolo pre Denisa dlho problémom o tejto životnej kapitole rozprávať. Napokon to ale prekonal.

Kniha mu veľa odhalila o sebe samom

Denis Kováč sa písaniu a tvorbe podcastu nevenuje krátko. Dalo by sa povedať, že nabehol na taký kreatívnejší stereotyp. No aj práca, ktorú mnohí z nás dennodenne vykonávajú, nám môže priniesť nečakané prekvapenia, či naučiť nás niečo nové. To sa stalo aj jemu.

„Napísanie komplexného diela, ako je kniha, vyslovene zmenilo spôsob, akým som premýšľal a akým som sa vyjadroval. Ku každej epizóde podcastu si už po dobu 2 a pol roka píšem scenár, a keď som porovnal scenáre pred písaním knihy a po jej písaní, tak je to markantný rozdiel,“ vysvetlil nám a dodal, že sa veľa dozvedel o sebe, pretože kniha je veľmi osobná.

„Píšem tam o osobných problémoch a veciach, ktoré som ešte nemal vyriešené, a preto som mal pri jej dopisovaní slzy v očiach. Bolo to pre mňa ako terapia. Kniha mi teda pomohla uzavrieť niektoré veci, ktoré ma stále ťažili, a preto je to skúsenosť, na ktorú nezabudnem a budem sa ju snažiť replikovať,“ dodal Denis.

Samotné napísanie knižky trvalo Denisovi približne rok a pol, pričom najväčším požieračom času bolo formovanie témy, konceptu a štýlu písania. „Chyba, ktorú som urobil, bola, že som knihu písal popri robení podcastu a pri iných projektoch. Najväčší progres som urobil, keď som sa sústredil výhradne len na knihu, a to bolo aj obdobie, ktoré ma najviac bavilo, pretože priznám sa, že na začiatku to bolo utrpenie. Keď som sa ale sústredil len a len na knihu, tak som sa do procesu zamiloval,“ tvrdí Denis.

V každom z nás je kúsok (a)sociálneho prasaťa

Knižka podľa neho zaujme každého, kto má problém so socializáciou aj s ohľadom na obdobie covidového lockdownu, ktorý sme na vlastnej koži zažili všetci. Aj vďaka tomu je podľa neho v každom z nás kúsok (a)sociálneho prasaťa.

„Ľudia aj po pandémii zostali väčšinu času na home office a socializácia sa výrazne obmedzila. Rovnako dáta naznačujú, že trávime oveľa viac času pred obrazovkami telefónov, TV alebo počítačov a menej budovaním vzťahov. To je podstatný problém, keďže my ľudia sme prosociálne stvorenia a absencia kvalitných vzťahov a prepojení má vplyv aj na naše mentálne zdravie. Nie je teda náhoda, že dáta naznačujú, že v posledných rokoch sa naše mentálne zdravie zhoršuje. Preto sa čudujem, že o téme socializácie vychádza relatívne málo kníh. Som teda presvedčený, že téma (A)Sociálneho prasaťa nie je dôležitá len teraz, ale bude aj v ďalších rokoch, a preto sa teším na reakcie od ľudí a našej komunity,“ dodáva Denis.