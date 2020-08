V jazere objavili skvele zachované kosti mamuta. Sú na nich väzivá aj srsť

Sibír je oblasť, ktorá je známa tým, že sa v nej nachádza množstvo nálezov prehistorických zvierat. Vďaka permafrostu, ktorý sa však roztápa, sa dajú nájsť viaceré takéto živočíchy skvele zachované, čo je pre vedcov veľká vzácnosť. Nedávno sa podarilo skupine mužov objaviť pozostatky mamuta.

Jazero Pečevalavato sa nachádza v Jamalo-neneckom autonómnom okruhu, ktorý je súčasťou Ťumenskej oblasti a rozprestiera sa v strednej časti arktickej oblasti Ruska, na severe západnej Sibíri, informuje TASR.

Kosti mamuta objavili v jazere miestni pastieri sobov 22. júna. Konkrétne išlo o časť lebky, rebrá a kosti jednej z nôh. Na viacerých sa našli ešte väzivá či dokonca srsť a vedci dúfajú, že by v lebke mohli objaviť aj časť mozgu, informuje portál All that sinteresting.

Miestni vedci upozorňujú, že v jazere sa pravdepodobne nachádzajú aj ďalšie zvyšky mamuta a podľa Dmitrija Frolova, riaditeľa arktického výskumného centra, je tam celá kostra.

Tiež dodal, že podľa veľkosti kostí sa nazdáva, že mamut bol v čase smrti pomerne mladý. Jeho vek však odhalí až ďalšia analýza.

Nájdený mamut patrí medzi mamuty srstnaté, ktoré na Zemi žili v období pleistocénu, To začalo pred 2 580 000 rokmi a skončilo pred 11 700 rokmi.

Tieto mamuty boli jeden z posledných druhov, ktoré na Zemi žili. Boli menšie ako predchádzajúce a vyhynuli s koncom obdobia pleistocénu.

Nájdenie kompletnej kostry je veľmi zriedkavé, no práve jazero Pečevalavato by mohlo byť miestom, kde by sa to mohlo podariť. Navyše, okrem kostí sú cenné aj iné pozostatky, ako je srsť či tkanivá, ktoré sú cenné pre ďalší výskum.