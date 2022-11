V čínskej továrni na výrobu iPhonov vypukli protesty. Pracovníci bývajú v areáli, majú málo jedla. Niektorí už utiekli

Rozsiahle protesty vypukli v továrni spoločnosti Foxconn na výrobu smartfónov iPhone v čínskom meste Čeng-čou. Podľa záberov zverejnených na Twitteri sa zamestnanci počas demonštrácií sťažovali na nevyhovujúce pracovné a platové podmienky v súvislosti s nárastom prípadov covidu v závode. V stredu to uviedla agentúra AFP a denník The Guardian, informuje TASR.

V továrni v uplynulých mesiacoch narástol počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Predstavitelia spoločnosti preto zaviedli reštriktívny pracovný režim, v rámci ktorého pracovníci museli v areáli továrne aj bývať, aby zabezpečili fungovanie výroby.

Podľa zamestnancov im však firma odmieta vyplácať dohodnuté bonusy a poskytovať stravu v primeranom množstve. Množstvo pracovníkov preto z továrne utieklo.

Na videách zverejnených na internete vidno zamestnancov, ktorí pred policajtmi kričia: „Obráňte naše práva!“

#Foxconn‚s #ICantBreathe in communist #china‚s Zhengzhou, after a night of Foxconn riot clashing with CCP police firing tear gas grenades, the resistance continued next morning. Riot police ganged up on Foxconn rioter, kicking & stomping on his head to cause grave injury. pic.twitter.com/1k7RkBziAg

— Northrop Gundam ∀🦅⚔️ (@GundamNorthrop) November 23, 2022