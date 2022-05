V Česku otvorili najdlhší visutý most pre peších na svete, má dĺžku 721 metrov

Najdlhšiu visutú lávku pre peších na svete otvorili v piatok v českej rekreačnej oblasti Dolní Morava. Lávka má dĺžku 721 metrov, ako napovedá aj jej názov Sky Bridge 721, informovali webové Novinky.cz.

Prví odvážlivci sa po jednosmernom moste prešli o 10.00 h, späť k nástupnému miestu ich priviedol dvojkilometrový náučný chodník venovaný miestnej prírode a histórii.

Nástupné miesto sa nachádza neďaleko „Stezky v oblacích“ v nadmorskej výške 1110 metrov. Ľudia sa v najvyššom bode ocitnú 95 metrov nad zemou a po lávke budú môcť chodiť celoročne – v prípade, ak bude priaznivé počasie.

Napriek tomu, že je lávka rekordne dlhá, podľa riaditeľa rekreačnej oblasti Dolní Morava, ktorá sa nachádza v Pardubickom kraji neďaleko hranice s Poľskom, o dosiahnutie svetového prvenstva primárne nešlo.

„Neplánovali sme, že to bude najdlhší visutý most na svete. To sa stalo v podstate až v samom závere, keď sme si povedali, že ho zmeriame a porovnáme ho s inými projektmi,“ uviedol riaditeľ Martin Palán.

Výstavba pešieho mosta vyšla na viac ako 100 miliónov korún (približne štyri milióny eur) a trvala dva roky.

Konštrukciu drží šesť hlavných nosných lán, ťažná sila každého z nich je 360 ton. Šírka lávky je 1,2 metra. Maximálna kapacita mosta bude počas prvých 14 dní prevádzky 250 osôb, neskôr by sa mala zdvojnásobiť na 500 ľudí.

Dospelý zaplatí za vstupné s registráciou vopred 350 korún (14 eur), bez registrácie 390 korún (15,6 eura). Lístky je možné kombinovať s cestou lanovkou – jednosmernou i obojsmernou. Cena sa tak môže vyšplhať na 900 korún (36 eur), v kombinácii so vstupom na „Stezku v oblacích“ aj na vyše 1000 korún (40 eur).