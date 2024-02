V Biedronke pracovala 6 dní za sebou, vyhodili ju pre chybu za 7 eur: Mladá Poľka sa obrátila na súd, ľudia sú v šoku

S príchodom superlacnej Biedronky na slovenský trh sa roztrhlo vrece s rôznymi správami, ktoré približujú poľské fungovanie obľúbeného reťazca. Nie vždy však na Slovensko dorazia pozitívne správy, a to je aj prípad mladej Poľky Žanety, ktorú obchod tvrdo prepustil. Ona však celú vec posunula na súdy a bola úspešná, upozornil portál Dnes24.

Pomáhanie pri krádeži

Ako informujú viaceré poľské médiá, Žaneta do Biedronky nastúpila po škole v roku 2022, no jej pracovný pomer sa nevyvinul tak, ako by si predstavovala. V jeden osudný deň sa odohral incident, ktorý ju stál zamestnanie. Pri blokovaní tovaru si predavačka nevšimla kartón mlieka v hodnote približne 7 eur, ktorý bol uložený v košíku pod nákupnou taškou. Ochrankár túto skutočnosť nahlásil nadriadenému a ten ju z dôvodu údajného napomáhania pri krádeži z práce prepustil.

Jej vedúci mal dokonca na ňu tlačiť s tým, že ak výpoveď nepodpíše, zavolá políciu. Žaneta si však všetko nahrávala a rozhodla sa s tým ísť na súd. V momente blokovanie nákupu bola v práci údajne už šiesty deň a dopustila sa chyby, no podľa jej slov malo ísť iba o zámienku vedenia, nakoľko počas svojej aktívnej pracovnej činnosti kritizovala kompetentných za nedodržiavanie predpisov a za veľké množstvo povinností, ktoré na zamestnancov nakladali.

Súd napokon rozhodol v jej prospech. Biedronka sa odvolala, ale okresný súd sa nedávno takisto postavil na stranu Žanety. Ako dôkaz v tomto súdnom spore poslúžila aj bezpečnostná kamera. Biedronka sa k celej situácii zatiaľ nevyjadrila, no ľudia v Poľsku sú incidentom zaskočení.