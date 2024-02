Už od marca majú nastať veľké zmeny na cestách: Nemusia sa však týkať každého, budú dobrovoľné

Cestní dopravcovia by mali začať využívať Európsku službu elektronického výberu mýta (EETS) o niekoľko týždňov. Taký je aktuálny odhad Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pre začiatok ostrej prevádzky výberu európskeho mýta v podobe jeho fakturácie. Diaľničiari predtým predpokladali spustenie fakturácie európskeho mýta v januári so všetkými štyrmi akreditovanými poskytovateľmi tejto služby, čiže s talianskym prevádzkovateľom Telepass, nemeckým Toll4Europe, ako aj s českými spoločnosťami Eurowag a ITIS Holding. Podľa informácií agentúry SITA po posune pôvodne zamýšľaného termínu by sa tak mohlo stáť v polovici marca.

Známe sú aj dôvody neskoršieho štartu výberu európskeho mýta. Zdržanie spôsobilo to, že jeden z jeho akreditovaných poskytovateľov ešte neprešiel aj pilotnou prevádzkou. „Pre NDS je kľúčové, aby bol jednotný termín spustenia prevádzky pre všetkých poskytovateľov, a tým boli zabezpečené férové podmienky pre všetkých. V súčasnosti ešte prebieha pilotná prevádzka pri jednom z uchádzačov,“ potvrdili pre agentúru SITA bez konkretizácie diaľničiari. Neprezradili zatiaľ ani meno nového, piateho záujemcu o poskytovanie EETS. „Evidujeme ďalšieho medzinárodného záujemcu. Aktuálne je však predčasné uvádzať konkrétne detaily,“ odvetili na našu otázku. Ten by v prípade úspešnej akreditácie mohol byť v prevádzke na Slovensku na prelome rokov 2024 a 2025.

NDS spustila prevádzku európskeho mýta v predstihu vlani v decembri, aby sa do systému mohli pripojiť všetci akreditovaní poskytovatelia. Bez toho by vôbec nebolo možné postupovať v akreditácii. EETS umožňuje priebežne zapojenie aj ďalších poskytovateľov, je možné akreditovať aj iné palubné jednotky od už akreditovaných poskytovateľov. Napríklad aj samotná palubná jednotka, jej parametre sú jednou z možností, ako sa poskytovateľ môže odlíšiť od svojej konkurencie.

Nebude povinné

Dopravcovia sa budú rozhodovať medzi využívaním domáceho mýtneho systému a EETS podľa toho, ako im to bude viac vyhovovať. „Nie sú žiadne obmedzenia. Dopravca sa rozhodne podľa ponuky výhod a benefitov, ktoré jednotliví prevádzkovatelia v rámci konkurenčného boja budú poskytovať,“ tvrdí NDS. Služba európskeho mýta má priniesť na slovenské diaľnice a rýchlostné cesty konkurenciu vo výbere mýta, má liberalizovať tento trh a dopravcom zaistiť vyšší komfort. „Už nebudú musieť čakať na hraniciach na výmenu palubných jednotiek. Prevádzkovatelia budú prirodzene súperiť o zákazníkov, či už v ponuke benefitov alebo cien v rámci komplexných ponúk. To už je na rozhodnutí poskytovateľov EETS a ich obchodnej stratégii,“ priblížili diaľničiari. Prechod na EETS podľa nich znamená priame šetrenie za využívanie služieb aktuálneho národného mýta. Provízie poskytovateľov EETS za výber mýta sú podľa NDS výrazne nižšie.

V domácom systéme vyberá mýto pre diaľničiarov stále spoločnosť SkyToll, hoci zmluva o komplexnej službe elektronického výberu mýta uplynula koncom roka 2022. Pôvodný zámer začať prevádzku nového a finančne výhodnejšieho domáceho mýtneho systému vo vlastníctve štátu sa ukázal ako nereálny. NDS ani po viac ako troch rokoch od vyhlásenia ešte neuzavrela tender na jeho vybudovanie. Opakovane potvrdila najlacnejšiu ponuku českého CzechTollu, sesterskej firmy SkyTollu v ITIS Holdingu, na dodanie informačného systému pre nové mýto. Zopakovať vyhodnotenie tendra viackrát nariadil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre nové námietky proti vyhodnoteniu ponúk. NDS vlani koncom októbra požiadala prehodnotiť podľa nej nezákonné rozhodnutie úradu, aby opätovne vyhodnotila ponuky. Zároveň v tomto prípade podala žalobu na Správny súd v Bratislave aj podnety predsedovi ÚVO a na Generálnu prokuratúru SR.