Už o pár hodín nás čaká prvé sneženie: Vločky budú poletovať na týchto miestach

Včera sme vás informovali o tom, že Slovensko zasiahne víchrica. Ak sa ale už nemôžete dočkať toho, kedy nasneží aj mimo vyššie položených oblastí, iMeteo má pre vás dobré správy. Ďalšie oblasti našej krajiny sa môžu tešiť na prvý sneh už čoskoro.

Na našom území sa očakáva vpád chladného vzduchu, ktorý prinesie snehové zrážky aj do oblastí, kde túto sezónu ešte nesnežilo, píše iMeteo.

Nie na celom Slovensku

„Snehové zrážky však predbežne nečakajú celé naše územie. Sneženie už prišlo na hory a do vyššie položených obývaných oblastí. Minulý víkend napadol sneh na horských priechodoch, no tentoraz bude hranica sneženia ešte nižšie a snežiť bude aj v mestách, no zatiaľ len na severe a možno na východe krajiny,“ vysvetľuje portál o počasí.

Konkrétne v noci z piatka na sobotu poklesne hranica sneženia na 500 metrov, čo sa týka severu, dokonca do nižších polôh. To však neznamená, že tu s určitosťou napadne snehová pokrývka.

„Môže sa vytvoriť vo vyššie obývaných oblastiach a v nižšie položených obciach, v mestách sa snehová pokrývka síce nevytvorí, ale prvé snehové vločky budú poletovať aj tu.“ Poniektorí z nás by sa teda mohli zobudiť do víkendového rána, kedy uvidia poletovať prvé vločky.