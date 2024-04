Už je to tu: Pripravte sa na obrovskú zmenu, v nasledujúcich hodinách nás zasiahne niečo nebezpečné

Ako informuje portál iMeteo, pokojné a príjemné počasie už v nasledujúcich hodinách vystriedajú búrky. Vznikať môžu aj supercely, na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť krúpy.

Veľmi silné búrky aktuálne sužujú územie Rakúska, no blížia sa k Slovensku. V niektorých oblastiach môžu vznikať aj supercely a krúpy s rozmermi až do 2 centimetrov. Najsilnejšie búrky by sa mali vyskytovať v južných častiach Slovenska a na severe Maďarska. Búrky budú postupne postupovať od juhu k východu. Vyskytnúť sa môže aj silný vietor.

Supercely môžu podľa iMeteo napáchať aj škody. Zrážky a búrky budú pokračovať aj počas noci, ktorá prinesie výrazné ochladenie. Vo vysokých polohách dokonca môže aj snežiť. Od západu nás zajtra ráno zasiahne studený front. Celý deň bude zamračené, očakávajú sa ďalšie prehánky. Miestami sa môžu vyskytnúť aj víchrice.