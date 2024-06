Už je jasné, dokedy budú musieť názov zmeniť: Obec si za ulicou Jozefa Tisa stojí, poslanci však nebudú mať na výber

Ulica Dr. Jozefa Tisa v obci Varín je už dlhé roky predmetom debát. Niektorí by si tento názov chceli nechať, iní zas nechápu, ako môže byť pomenovaná po kolaborantovi a odsúdenom vlastizradcovi. Správny súd v Banskej Bystrici však najnovšie rozhodol, že ulica bude do pol roka musieť zmeniť svoj názov, píše Denník N.

Zmenu odmietajú

Ten tvrdí, že všeobecne záväzné nariadenie obce nie je v súlade so zákonom. Obec síce môže podať sťažnosť, no ani to neprinesie odkladný účinok. Ulica teda musí zmeniť svoj názov. Téme sme sa pritom venovali ešte v roku 2022.

Vtedajšie odmietnutie premenovať ulicu nesúcu meno prezidenta vojnového Slovenského štátu považoval predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v SR Richard Duda za symbol zaslepenosti a obmedzenosti myslenia.

Obecné zastupiteľstvo v tejto obci podľa jeho slov „odmieta premenovať ulicu pomenovanú po človeku, ktorý bol schopný stáť na čele štátu, ktorý odňal svojim občanom ľudské práva, ukradol majetok, zakázal vykonávať povolanie, vstupovať do verejných priestorov a vzdelávať sa“.