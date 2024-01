USA počas jedného dňa narástlo až o 1 milión km2, čo je ako dvojnásobok Španielska. Ako je to možné?

Udialo sa to pred mesiacom. Spojené štáty sa rozrástli o 1 milión km2, a to len v priebehu jedného dňa. Neudiala sa nijaká zvláštna geologická anomália a ani USA neanektovalo nejakú cudziu krajinu, ako by si možno niekto mohol pomyslieť. Za nárastom bolo uplatnenie si nároku na okolité územia na dne oceánu.

Nárok na kontinentálny šelf

Okolo veľkých pevnín sa nachádzajú takzvané kontinentálne šelfy. Sú charakteristické tým, že more je tam relatívne plytké v porovnaní s otvoreným oceánom. Medzinárodné právo udáva, že krajiny si môžu nárokovať na tieto šelfy a využívať ich zdroje, uvádza IFL Science vo svojom článku, ktorý informuje o náraste USA.

75 krajín sveta si definovalo nárok na kontinentálny šelf vo vzdialenosti 200 námorných míľ (370 kilometrov) od svojho pobrežia. USA to však nespravilo.

Až 19. decembra 2023 Ministerstvo zahraničných vecí USA oznámilo nové geografické súradnice, ktoré definovali oblasť kontinentálneho šelfu. USA si tak nárokujú na pobrežné oblasti v Arktíde, vo Východnom Atlantiku, v Beringovom mori, na západnom pobreží USA, oblasť Mariánskych ostrovov a dve oblasti v Mexickom zálive. Dokopy ide o plochu s rozlohou 1 milión kilometrov štvorcových, čo pre predstavu môžeme prirovnať k rozlohe ako dve Španielska.

Ide najmä o zdroje

Celková zákonnosť je trochu otázna, keďže aby tento nárok bol úplne akceptovateľný, USA ho musia predložiť Dohovoru OSN o morskom práve. To ale USA neratifikovalo pre rôzne politické nezrovnalosti.

Je jasné, prečo si USA tieto územia nárokujú. Mnohé územia, najmä v oblasti Severného ľadového oceána, môžu otvoriť nové možnosti ťažby nerastných surovín, no priniesť tiež príležitosti pre lodnú dopravu, ale aj rybolov.