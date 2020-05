Unikát v medicíne: Muž prišiel do nemocnice s bolesťami chrbta, tam zistili, že má tri obličky

Niekedy aj obyčajné vyšetrenie môže odhaliť skutočnú jedinečnosť. Rovnaké to bolo aj v prípade 38-ročného muža, ktorého bolesť chrbta dohnala až na vyšetrenie do nemocnice. Dôvodom bolesti bola vyskočená platnička. Pri vyšetrení však lekári odhalili niečo, čo ešte na žiadnom pacientovi nevideli.

Muž navštívil nemocnicu v najväčšom brazílskom meste São Paulo. Urobili mu počítačovú tomografiu chrbta a okrem vyskočenej platničky objavili, že muž nemá dve obličky ako väčšina z nás, ale až tri, píše portál IFL Science.

Lekári boli v šoku

Je pravdou, že niektorí ľudia, ktorí podstúpia transplantáciu obličky, majú ich takisto v tele tri, no tento muž sa s tromi obličkami už narodil. Jedna jeho ľavá oblička sa pripája močovodom na mechúr, pričom druhá ľavá oblička sa napája na močovod prvej tesne pred mechúrom. Pravá oblička je pripojená normálne.

„Nikdy sme nič také nevideli,“ povedal pre IFL Science doktor Renato Foresto, jeden z autorov prípadovej štúdie o tomto zvláštnom objave uverejnenej v The New England Journal of Medicine.

Menej ako 100 prípadov

Po počiatočnom úžasnom objave nastali ale obavy týkajúce sa mužovho zdravia. Avšak, aj krvné testy potvrdili, že jeho funkcia obličiek je normálna a aj jeho celkový zdravotný stav, ak sa nepočíta vyskočená platnička, je dobrý. Pacientovi podali lieky proti bolesti kvôli platničke a bol poslaný domov.

Podľa lekárov nezvyčajná abnormalita sa vyskytla počas embryonálneho vývinu, keď sa počiatočná štruktúra, ktorá formovala obličku rozdelila, aj keď nemala. Tým vznikla jedna oblička navyše. Tento prípad je mimoriadne zriedkavý, avšak v medicíne bol už viackrát zdokumentovaný a v odbornej literatúre je zapísaných menej ako 100 prípadov.

Môže ich byť podstatne viac

Aj lekári z prípadovej štúdie ale uvádzajú, že môže existovať oveľa viac ľudí s tromi obličkami, ale nie sú si toho vedomí. Títo ľudia nemusia mať žiadne zdravotné komplikácie, ktoré z toho vyplývajú a pokiaľ sa nerobí vyšetrenie, nemusí sa na to vôbec prísť. To bol koniec-koncov aj prípad tohto muža, ktorý ak by neprišiel na vyšetrenie iného typu, tak by na tento jeho vzácny stav neprišli.