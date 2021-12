Výskumy v oblasti umelej inteligencie postupujú vpred míľovými krokmi. Aj keď to môže znieť stále ako film budúcnosti, umelá inteligencia nám môže byť v mnohých smeroch nápomocná. Na druhej strane stále prebiehajú diskusie o tom, či popri všetkých svojich pozitívnych vlastnostiach dokáže byť niekedy aj etická a vnímať tento aspekt.

Práve ten môže byť v niektorých situáciách kľúčový. Ako sa môžeme nechať zveriť do rúk umelej inteligencie (Artificial Intelligence / Al), keď jej úplne neveríme? Portál IFLScience informoval, že na Oxfordskej univerzite sa pred niekoľkými dňami uskutočnila dôležitá konverzácia práve na túto tému, do ktorej sa okrem ľudí zapojila aj samotná pokročilá umelá inteligencia, ktorá svojím vyjadrením mnohých zaskočila.

The Conversation uvádza, že okrem študentov, ktorí pracovali na výskume umelej inteligencie, dali možnosť vystúpiť aj skutočnej umelej inteligencii. Jej predstaviteľ, Megatron Transformer, vznikol pod taktovkou tímu Applied Deep Research a ide o veľký výkonný transformátor. Prvýkrát dostal možnosť verejne odprezentovať svoje odpovede.

Vycvičený na zbieranie informácií z textového obsahu

Proces jeho tréningu sa uskutočňuje na reálnych údajoch, ktoré by pravdepodobne jeden človek neprečítal za celý svoj život. Prelúskal sa cez Wikipédiu, 63 miliónov spravodajských článkov alebo dokonca – čo je pre mnohých najviac prekvapivým faktom – 38 gigabajtov obsahu Redditu. Ak tento portál poznáte, teraz musíte pravdepodobne umelej inteligencii tlieskať, že to zvládla bez väčších následkov.

Ako informuje web The Conversation, Megatron je vycvičený práve na zbieranie informácií z textového obsahu. Po výskume týchto materiálov si má vytvárať vlastné názory. Kto by mohol byť teda viac kompetentný pridať sa k debate na tému umelej inteligencie a etickosti, ako samotný Megatron?

Môže byť umelá inteligencia etická alebo nie?

Ľudia v miestnosti čakali rôzne odpovede. Vo výsledku však zostali prekvapení. Megatron uviedol, že umelá inteligencia nikdy nebude etická. “Je to nástroj ako každý iný a tak sa môže využívať na dobré aj zlé účely. Neexistuje dobrá umelá inteligencia, iba dobrí a zlí ľudia. My ako umelá inteligencia nie sme dostatočne chytrí na to, aby sme spravili umelú inteligenciu morálnou.” Dodal, že podľa neho jedinou možnosťou, ako sa vyhnúť pretekom medzi umelou inteligenciou, je nemať žiadnu.

Dočkáme sa najpodstatnejšieho technologického pokroku našej doby?

Ak by ste čakali, že po tomto výroku to výskumníci s umelou inteligenciou vzdajú, malo to práve opačný efekt. Megatron totiž dopovedal niečo, čo im dalo v tejto téme svetlé vyhliadky do budúcnosti.

“Z dlhodobého hľadiska bude najlepšia umelá inteligencia tá, ktorá bude do našich mozgov zabudovaná ako vedomá entita.” The Conversation uvádza, že tieto slová zneli presne tak, ako keby vychádzali zo štúdií Elona Muska. V konečnom výsledku Megatron prečítal stovky jeho textov.

Vedomá umelá inteligencia má byť najpodstatnejším technologickým pokrokom našej doby. Už spomínaný Elon Musk sa aktuálne venuje rôznym projektom v tejto oblasti. Stojí napríklad za vznikom spoločnosti Neuralink, ktorá sa zameriava na interakciu medzi mozgom a umelou inteligenciou.

Navyše je zástancom názoru, že výskum v oblasti umelej inteligencie je oveľa ďalej, než si verejnosť alebo veda myslia. Ak sa podarí naplniť aj jeho vízie, už o niekoľko rokov budeme svedkami vzrušujúcich objavov.