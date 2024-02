Ukrajina vstúpi do NATO, hovorí generálny tajomník aliancie. Premiér Fico s tým nesúhlasí, apeluje na mierové rokovania

V deň druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu takisto prisľúbil ďalšiu podporu Kyjevu zo strany NATO. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

NATO bude stáť pri Ukrajine

„Ukrajina vstúpi do NATO. Otázka nie je či, ale kedy,“ povedal Stoltenberg vo videozázname zverejnenom na sociálnej sieti X. NATO bude podľa neho aj naďalej stáť po boku Ukrajiny počas jej prípravy na vstup. Pripomenul, že na sobotu (24. februára) pripadá druhé výročie ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú označil za najväčšiu vojnu v Európe od druhej svetovej vojny. Vyjadril uznanie všetkým Ukrajincom, ktorí prišli o život alebo utrpeli zranenia pri obrane svojej vlasti.

„Cieľ ruského prezidenta Vladimira Putina sa nemení a nie sú žiadne náznaky, že by sa pripravoval na mier,“ povedal Stoltenberg. „Nesmieme však strácať odvahu. Ukrajina opakovane preukazuje obdivuhodnú zručnosť a pevné odhodlanie,“ povedal a dodal, že táto krajina sa nezrútila v priebehu niekoľkých týždňov – čoho sa mnohí obávali.

Ukrajine sa podľa jeho slov podarilo získať späť polovicu územia, ktoré predtým zabralo Rusko, a spôsobila ruským silám ťažké straty. „Ukrajina si udržiava svoju slobodu a nezávislosť,“ povedal a dodal, že je to umožnené jej odvahou a odhodlaním. Prispela aj výrazná vojenská a hospodárska pomoc od členských krajín NATO.

Fico so vstupom nesúhlasí

Premiér Robert Fico (Smer-SD) trvá na tom, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Zdôraznil takisto, že vstup ruských vojsk na Ukrajinu bol porušením medzinárodného práva. Apeloval na mier, naďalej odmieta aj vojenskú pomoc Ukrajine. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Je naivné sa domnievať, že jadrovú veľmoc, ako je Ruská federácia, môže niekto poraziť v konvenčnej vojne,“ podotkol premiér. Skonštatoval, že na Ukrajine boje zamrzli. Tvrdí tiež, že kým Slovania sa zabíjajú, Západ sa prizerá. Podotkol, že Európska únia by sa mala prestať pozerať na USA a začať apelovať na hľadanie riešenia. Chce, aby sa hľadala dohoda tak, aby sa na jednej strane rešpektovali požiadavky Ukrajiny a na druhej by sa dali bezpečnostné záruky Rusku.

„Tlačme obidve bojujúce strany – aj Ukrajinu, aj Rusko – do prímeria,“ uviedol s tým, že konflikt nemôže viac eskalovať. V tejto súvislosti zdôraznil svoj nesúhlas so vstupom Ukrajiny do NATO. Avizoval tiež, že na výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach plánujú rokovať o urýchlení zapojenia cudzincov v slovenskom priemysle. Premiér podľa vlastných slov pozval na Slovensko aj ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa.