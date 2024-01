Ukrajina bojuje s Rusmi, aby sa nedostali napríklad do Košíc: Odkazuje Ficovi ukrajinské ministerstvo zahraničia

Ukrajinské ministerstvo zahraničia reaguje na Ficov komentár, že je nereálne očakávať, že sa Rusi stiahnu z Krymu, Donbasu alebo Luhanska, informuje Denník N.

„A čo čakajú, že Rusi odídu z Donbasu alebo Luhanska? Alebo že odídu z Krymu? Veď to je nereálne, to pripúšťajú všetci,“ okomentoval Robert Fico, pričom ešte v decembri na facebooku napísal, že neverí vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine, lebo vedie len k zbytočnému krviprelievaniu bez výsledkov. Už vtedy avizoval, že sa začiatkom roka 2024 stretne s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom.

Ukrajinské ministerstvo zahraničia ale oznámilo, že kompromis neprichádza do úvahy. Ukrajina podľa slov hovorcu Oleha Nikolenka s Rusmi bojuje aj preto, aby neprenikli ďalej, napríklad do Košíc, do Prešova či iných častí Slovenska. „Pri územnej celistvosti nemôže byť kompromis. Ani pre Ukrajinu, ani pre Slovensko, ani pre žiadnu inú krajinu,“ povedal Nikolenko podľa webu Ukrainska Pravda.