Ubytujete sa tu už od 39 eur, ste tu za menej ako tri hodiny: O tomto európskom skrytom poklade ste možno ešte nepočuli

Ak ešte nemáte naplánovanú tohtoročnú dovolenku, zbystrite pozornosť. Vieme o mieste, ktoré je skrytým pokladom. Vie o ňom len málokto. Na pláži sa tak nebudete musieť s inými pretekať o to, kto si tam ako prvý rozloží osušku.

Tu si užijete dokonalú dovolenku

Ako informuje Euronews, Positano patrí medzi populárne destinácie, kam sa hrnú mnohí. Podľa domácich sem už málo ľudí chodí preto, aby si naozaj oddýchli. Prídu na niekoľko dní a ponáhľajú sa, aby si stihli vyškrtnúť všetky miesta zo svojho cestovateľského zoznamu. Liliana Mascolo, pre ktorú bolo Positano kedysi domovom a jej rodina tu už niekoľko generácií vlastní hotel, odporúča pozrieť si Tropeu, ak si chcete užiť naozaj príjemný relax.

Liliana tvrdí, že prvé, čo jej príde na um pri zmienke o dovolenke podobnej tej v Positane, sú krásne tropejské pláže. Tropea je od Positana vzdialená približne 400 kilometrov, no podobne ako Positano je usadená na vrchole útesu, z ktorého máte jedinečný výhľad na Tyrrhénske more. Liliana tvrdí, že by si toto miesto zaslúžilo rovnaké množstvo influencerov ako Positano, no akosi sa sem nehrnú.

Ubytujete sa tu už od 39 eur

Talianske rodiny sem chodia každý rok. Užívajú si nielen krásne prostredie, ale aj ticho a pokoj, aký dnes už v obľúbených destináciách len tak nenájdete. V roku 2021 Tropea dokonca získala titul „Perla Tyrrhénskeho mora“. Liliana ho preto považuje za skutočný skrytý poklad.

Na Bookingu nájdete ubytovanie na jarné mesiace v rôznych cenových kategóriách, my sme našli izbu s manželskou posteľou za 79 eur na noc pre dve osoby, to je približne 39 eur na osobu na noc. Ubytovanie sa pritom nachádza len pár stoviek metrov od pláže.

Ako sa sem dostanete? Z Viedne letí priamy let na letisko Lamezia Terme International Airport. Let tam trvá približne hodinu a 50 minút a najlacnejšia letenka vás sem v apríli vyjde na 128 eur. Odtiaľto je Tropea vzdialená už len približne hodinu cesty autom.