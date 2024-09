Ubytovanie za 3 eurá na noc, na deň vám tu stačí 16 eur: Na tomto mieste si užijete superlacnú dovolenku

Kým počas letných mesiacov nemusíme na dovolenku cestovať ďaleko a stačí si vybrať európsky klenot podľa nášho gusta, s príchodom zimy je to náročnejšie, keďže v takom Chorvátsku sa v mori neokúpeme, alebo nechceme mrznúť pri spoznávaní rôznych historických miest. Je teda ideálny čas vyraziť ďalej. Napríklad, do takej Ázie. Ak vás táto exotika už dlhšie láka, len si neviete vybrať konkrétnu destináciu, možno vám teraz pomôžeme. Vo World Travel Awards sa pozreli na tento kus sveta a vybrali najlepšie miesto na takzvaný city break, teda dovolenku v meste, upozornil magazín Time Out.

A víťazom sa stal Hanoj, hlavné mesto Vietnamu. Portál o ňom hovorí ako o meste, kde sa deje všetko. Ak ale máte radi pri cestovaní skôr pokoj, asi sa mu oblúkom vyhnite. No ak túžite načerpať inú atmosféru, než na akú ste zvyknutí doma, možno vás priam očarí.

Najznámejšie turistické spoty v Hanoji, odkiaľ aj pochádzajú virálne fotografie, sú napríklad miestna Train Street, kde premáva vlak v úzkej uličke medzi ľudskými príbytkami, alebo štvrť Old Quarter, ktorá sa dá opísať jedným prívlastkom — rušná.

Drahšie letenky, no lacné ubytovanie

Hanoj alebo Vietnam má množstvo ľudí na svojich cestovateľských zoznamoch a chcú ho navštíviť. Niektorých však odrádzajú vyššie ceny za letenky, oproti tým, ktoré dávame za európske destinácie. Napríklad, aktuálne nájdete najlacnejšie spiatočné letenky do Hanoja od 509 eur.

Na druhej strane, ak preferujete lacné možnosti ubytovania, nájdete ich tu viac, než napríklad v Barcelone či Londýne. Na prvú novembrovú noc sme objavili na Bookingu najlacnejšie ubytovanie v hosteli v zdieľanej izbe za 3 eurá na noc.

Portál Budget Your Trip, ktorý prináša dáta na základe reálnych skúseností cestovateľov, uvádza, že nízkonákladového cestovateľa deň v Hanoji vyjde na 16 eur. V tejto sume sú zahrnuté výdavky na ubytovanie, jedlo, ale aj za miestnu dopravu.