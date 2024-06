U našich susedov udrel blesk do skupiny ľudí, zranených malo byť až 24 turistov. Na mieste stále zasahujú záchranári

Aj napriek tomu, že na našom území v súčasnosti búrky prakticky neevidujeme, u našich susedov takmer došlo k tragédii. V Jizerských horách, o ktoré sa delí Česká republika s Poľskom, udrel do väčšej skupiny turistov blesk. Ten mal údajne zraniť až 24 ľudí, informuje portál iMeteo.sk.

Podľa aktuálnych informácií stále na mieste zasahujú záchranné zložky, no nikto by nemal byť v ohrození života. Ako uvádzajú posledné správy, zranených by malo byť až 24 ľudí, pričom 11 z nich museli zdravotníci previezť do nemocnice.

„Podľa aktuálnych správ udrel blesk do skupiny 24 ľudí počas toho, ako sa nachádzali vo výške zhruba 1000 m n. m. a oblasťou sa prehnala slabšia búrka, ktorá vyprodukovala niekoľko bleskov,“ priblížil portál iMeteo. Incident sa stal iba pár dní po tom, ako blesk takmer spôsobil tragédiu v českom Liberci. Pri búrkovej aktivite sa vtedy zranilo až 15 osôb.