Týchto 5 vecí ľutujú ľudia na smrteľnej posteli najčastejšie: Prinútia vás žiť inak a zmeniť sa

Smrť vzbudzuje obrovský rešpekt a u mnohých ľudí aj strach, napriek tomu, že je prirodzenou súčasťou života a čaká nás všetkých. Citlivo vnímanou témou nie je len tá naša, ale aj smrť našich blízkych, ktorej, žiaľ, musíme počas života čeliť. S ľuďmi pred bránami smrti sa stretávajú pri svojej práci napríklad zdravotné asistentky, ktoré sa venujú paliatívnej starostlivosti. Portál UNILAD priniesol vyjadrenia jednej z nich, ktorá prehovorila o tom, čo ľudia pred smrťou najčastejšie ľutujú.

Georgina Scull napísala knihu s názvom Regrets of the Dying, v ktorej opísala niektoré ľudské príbehy, s ktorými sa počas svojej práce pri opatrovaní stretla. Ak si svoj záver života predstavujete tak, že sa v tomto momente budete obhliadať späť a vyhodnocovať určité veci, podľa týchto spovedí to vyzerá, že je to naozaj tak. Ľudia pred smrťou rozmýšľajú o rôznych veciach a jednou z nich je aj to, čo mohli počas svojho život urobiť inak. Týchto päť sa opakuje najčastejšie.

Možno ich budeme ľutovať všetci

Najčastejšie ľudia ľutujú to, že nemali odvahu robiť veci, ktoré chceli, pretože sa riadili očakávaniami druhých. Otrepaná fráza „na smrteľnej posteli budete ľutovať to, čo ste neurobili, nie to, čo ste urobili“, sa v tomto kontexte stáva úplne pravdivou.

Druhou najčastejšou vecou, ktorú ľudia spomínajú, je práca. Áno, tvorí veľkú časť našich životov a mnohí ľutujú, ak pracovali až priveľa. Takže ak aj patríte medzi workoholikov, nezabudnite myslieť na to, že váš život nie je len o práci. Alebo ak patríte medzi tých, ktorí sú okolnosťami nútení pracovať aj nad rámec bežného času, snažte si nájsť aspoň trochu času na to, čo vás napĺňa.

Nebojte sa toho

A potom sú tu, samozrejme, naše prirodzené ľudské pocity. Ľudia na smrteľnej posteli často ľutujú, že ich nemali odvahu vyjadriť, keď to bolo treba, pretože sa báli rôznych konfliktov a hádok. Takže ak vás niečo ťaží, skúste si to s danou osobou vykomunikovať. Možno zostanete prekvapení z toho, ako sa vám uľaví.

Na štvrtom mieste tohto zoznamu sa nachádza ľútosť za prerušenie kontaktu s priateľmi a na piatom prianie toho, aby boli počas života šťastnejší.

Tak teraz už viete, čo najčastejšie ľudia pred smrťou ľutujú. Ak teda túžite po niečom, prekonajte svoj strach a choďte do toho.