Tvorcovia Simpsonovcov sa opäť vyjadrili k predpovedaniu budúcnosti. Ako to teda je?

Animovaný seriál Simpsonovci (The Simpsons) sa vysiela takmer nepretržite už viac ako 30 rokov. Za ten čas sa v deji jednotlivých epizód objavilo množstvo humorných príbehov a zápletiek. Mnohé z nich však časom nadobudli akýsi prorocký charakter – tvorcovia v nich totiž spracovali zdanlivo fiktívnu myšlienku, ktorá sa v budúcnosti úplnou náhodou preniesla do reality. Alebo to nebola fikcia?

S predpoveďami budúcnosti prostredníctvom seriálu Simpsonovci sa už nejaký ten piatok stretávame. Samozrejme, každý z nás to berie inak – jeden si myslí, že ide o úplnú náhodu a s úsmevom nad tým mávne rukou. Existujú však medzi nami aj takí, ktorí si myslia, že ide o sprisahanie vyššej moci a tvorcovia kultového animovaného seriálu sa podľa neho snažia poukázať na to, že v skutočnosti ovládajú svet.

Samotní producenti sa preto rozhodli opäť prehovoriť o tom, ako sa tvorcom slávneho seriálu darí budúcnosť predpovedať, informoval web Unilad.

Skutočnosť alebo len náhoda?

V priebehu posledných pár rokov sa totiž už niekoľkokrát stalo, že to, čo kedysi diváci videli v niektorej z epizód Simpsonovcov, sa napokon udialo aj v skutočnom svete. Či už ide predickiu víťazstva prezidentských volieb Donaldom Trumpom, fenomenálne vystúpenie Lady Gaga počas finále SuperBowlu alebo aj aktuálny boj s novým koronavírusom či nedávne objavenie vražedných sršňov v Amerike. To všetko tvorcovia v priebehu viac ako 30 vysielacích sezón divákom v Simpsonovcoch ukázali. Čo možno mnohých zneistí, je fakt, že všetky tieto veci v seriáli ukázali dávno predtým, než sa v reálnom svete udiali. Preto si mnohí myslia, že scenáristi Simpsonovcov vedia predpovedať budúcnosť. Skutočnosť je však celkom iná.

Už dávnejšie sa tvorcovia vyjadrili, že sa skrátka snažia premýšľať tak, čo by sa asi mohlo udiať. Zvyčajne si však robia zo všetkého srandu a fakt, že to naozaj vyjde, je len náhodou.

Pri príležitosti blížiaceho sa finále už 31. série seriálu sa ale konala tímová párty a magazín Entertainment Tonight vyspovedal niektorých členov kreatívneho tímu, ktorí za Simpsonovcami stoja. Tí sa k predpovedaniu budúcnosti v seriáli opäť vyjadrili a naozaj to nie je tak, že sú jasnovidci.

Za tri dekády vie trafiť budúcnosť hocikto

Samozrejme, priznávajú, že je až pozoruhodné, koľko ich dejových liniek sa v skutočnosti splnilo, dokonca možno ide aj o rekord. Dôvod, pre ktorý sa ale toto všetko deje, je jednoduchý.

„Ak by ste aj vy pracovali na jednom seriáli tri dekády, zrejme aj vám by sa občas podarilo do niečoho sa trafiť,“ prezradila magazínu Yeardley Smith, ktorá v pôvodnom znení prepožičiava svoj hlas postave Lisy Simpsonovej.

Celé je to teda o šťastí a náhodách, čo si, samozrejme, uvedomuje aj väčšina skalných fanúšikov seriálu. Našťastie. Podľa mnohých je ale smutné, že tvorcom sa darí predpovedať len tie negatívnejšie veci. Preto jeden zo showrunnerov seriálu dostal už niekoľko špeciálnych požiadaviek. „Čo nám ľudia teraz najčastejšie hovoria, je, že by sme mali začať predpovedať nejaké dobré správy, pretože tieto (koronavírus, vražedné sršne, pozn. red.) sú príliš negatívne,“ povedal Al Jean. To by bolo, samozrejme, celkom fajn aj podľa nás. Musíte ale uznať, že predpovedanie akejkoľvek budúcnosti je mimoriadne zvláštne.