Turecko megaprojektom opäť spojí Európu s Áziou. Pod morom postaví trojposchodovú diaľnicu so železnicou

Turecko opäť spojí Európu s Áziou. Stane sa tak v Istanbule, najväčšom meste sveta, ktoré leží na dvoch svetadieloch súčasne. Krajina totiž vyhlásila tender na ambiciózny megaprojekt trojpodlažného podmorského tunela, ktorý postaví pod Bosporskou úžinou.

Z geografického pohľadu je Turecko svetovým unikátom. Leží na dvoch kontinentoch a napriek tomu, že je európska časť mnohonásobne menšia, mohli by sme ju považovať za tú dôležitejšiu. Rozdelené je aj najväčšie mesto krajiny. Istanbulom ako jazva prechádza Bosporská úžina, ktorá sa po dohode zemepiscov stala hranicou medzi Európou a Áziou. Prirodzenou prírodnou bariérou možno už čoskoro povedie unikátny trojpodlažný podmorský tunel, informuje turecká agentúra Anadolu Ajansi. Bude prvým na svete.

Turecká vláda vyhlásia tender na výstavbu Veľkého istanbulského tunela. Megaprojekt prepojí európsku a ázijskú časť tureckej metropoly unikátnym spôsobom. Tunel bude poskytovať možnosti železničnej aj automobilovej dopravy, celkovo bude mať tri podlažia, informoval turecký minister dopravy Cahit Turhan.

Veľký istanbulský tunel by mal byť dlhý 6,5 kilometra a v metropole by výrazným spôsobom pomohol odľahčiť už existujúcu dopravnú infraštruktúru. Podľa odhadov tureckého ministerstva dopravy ho bude po dokončení denne využívať viac ako 6 miliónov obyvateľov metropoly.

Did you know the biggest tunnel of the world will be the The Great Istanbul Tunnel? It is a three-level undersea tunnel project in the Bosphorus.The upper two levels will have highways; the bottom level a railway #OnlyInTurkey 🇹🇷👇 pic.twitter.com/VICFLFeeGj

— Turkish Consulate in Houston (@TRConsulHouston) July 1, 2019