Tu sa radšej nekúpte: Štát zverejnil ďalšie miesta s nevyhovujúcou kvalitou vody. Pozrite si, kde sa nachádzajú

Povolenie na prevádzku malo k 19. júlu 161 umelých kúpalísk. Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie bola tiež na desiatich prírodných kúpaliskách a 57 prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou. V aktualizačnej správe o stave prírodných a umelých kúpalísk o tom informovali z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Kúpanie sa pre prekročenia medznej hodnoty zdravotne významných mikrobiologických ukazovateľov neodporúča vo vodných nádržiach Brezová pod Bradlom, Ružín a Laborec Humenné. Nevyhovujúca kvalita vody sa zistila aj na vodnej ploche Gazarka Šaštín-Stráže. Pre vodnú nádrž Duchonka bolo pre zhoršenú biologickú kvalitu vody vydané odporúčanie nekúpať sa pre deti, alergikov a osoby s oslabeným imunitným systémom.

Zníženú priehľadnosť pri kontrolách zistili na jazere Krpáčovo a na Lipovine – Bátovce. Farba nespĺňala odporúčanú hodnotu ďalej na vodných plochách Plavecký Štvrtok, Malé Leváre a Kanianka a spolu s odporúčanou hodnotou pre ukazovateľ nasýtenie vody kyslíkom v lokalite Nitrianske Rudno.

Nedostatky v mikrobiologickej kvalite vody na kúpanie zistili pri posledných odberoch na kúpalisku Wellness centrum Patince a na Letnom horskom kúpalisku vo Vyšných Ružbachoch. „Prevádzkovatelia vykonali opatrenia na obnovenie kvality vody v bazénoch, ich účinnosť bude overená kontrolnými vzorkami,“ ozrejmil ÚVZ.

Je dôležité dodržiavať zásady správania

Zároveň pripomína, že na umelých kúpaliskách je dôležité dodržiavať zásady správania a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľov. Pred vstupom do vody ÚVZ odporúča skontrolovať farbu vody, zákal či zápach, prípadne plávajúce nečistoty na hladine. „Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité povlaky, alebo ak sú steny a dno bazéna poškodené,“ varuje úrad.

Radí pred každým vstupom do bazéna prejsť brodiskom, dodržiavať zásady osobnej hygieny a neskákať do vody tam, kde je to zakázané. „Nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby, po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte, vyperte plavky a prezlečte sa do suchého oblečenia,“ dodal ÚVZ.