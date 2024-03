Tu bol na Slovensku medzi prvými, v Európe nie je už len na dvoch miestach: Mapa ukazuje, ako sa McDonald’s šíril do sveta

Na internete a najmä na sociálnych sieťach viete natrafiť na rôzne mapy sveta, ktoré zobrazujú zaujímavosti o jednotlivých krajinách. Jedna taká sa aktuálne šíri sociálnymi sieťami a používatelia sa z nej vedia dozvedieť, kedy v ktorej krajine otvorili prvú prevádzku obľúbenej siete reštaurácií rýchleho občerstvenia. Niektoré údaje z mapy vás prekvapia.

Možno ste si mysleli, že prvú európsku prevádzku otvoril McDonald´s v anglicky hovoriacej krajine, no to nie je úplne pravda. Ako totiž mapa ukazuje, populárny „mekáč“ sa na území starého kontinentu objavil prvýkrát v Holandsku, ktoré krátko nato nasledovalo Západné Nemecko s pobočkou v Mníchove. Bolo to v roku 1971.

Rusko sa tešilo pomerne skoro

Následne začala populárna sieť expandovať aj do ďalších krajín. Prekvapivé je, že kým sa franšíza dostala do Veľkej Británie či Írska, otvorili prvé prevádzky vo Francúzsku (1972) či vo Švédsku (1973). V Spojenom kráľovstve sa dočkali v októbri 1974, kedy bola otvorená prvá prevádzka McDonald´s vo Woolwichi na juhu Londýna.

Zaujímavé je na mapke sledovať, ako značka expandovala v jednotlivých dekádach zo západu na východ Európy. V 90. rokoch sa populárna značka začala konečne objavovať aj v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Slovenska, aj keď sme si na prvý „mekáč“ museli počkať o čosi dlhšie než naši susedia.

Na Slovensku prvá nebola v Bratislave

V Rakúsku McDonald´s otvorili ešte v roku 1978, o 10 rokov nasledovalo Maďarsko, v roku 1992 sa dočkali v Česku a Poľsku. Z krajín bývalého Sovietskeho zväzu otvorila americká reštaurácia prvé pobočky najskôr v Rusku (1990).

Ak vás zaujíma Slovensko, tak tu prvú reštauráciu otvorili v roku 1995 a nebolo to v Bratislave, ale v Banskej Bystrici. Ak sa vám to zdá neskoro, tak v Európe sú stále krajiny, kde McDonald´s nenavštívite. Ide o Albánsko a Kosovo. Naposledy otváral prvé prevádzky reťazec v Bosne a Hercegovine, kde môžete McDonald´s navštíviť od roku 2011.