Trump čoskoro neopustí len Biely dom, chcú ho odstrániť aj z filmu Sám doma 2. Vznikla aj online petícia

Dosluhujúci americký prezident Donald Trump má svoje v Bielom dome nadobro zrátané. Avšak nielen tam. Fanúšikovia obľúbeného vianočného filmu žiadajú tvorcov, aby ho digitálne odstránili z pamätnej scény, v ktorej sa Trump kedysi objavil. Myšlienku podporil aj herecký predstaviteľ hlavného hrdinu.

Hviezda kultových vianočných filmov Sám doma (Home Alone), herec Macaulay Culkin, verejne podporil myšlienku, že prezidenta Donalda Trumpa by mali digitálne odstrániť zo slávnej scény v hoteli Plaza. Informuje o tom web The Guardian.

Podľa fanúšikov na sociálnej sieti Twitter chcú Trumpa v predmetnej scéne nahradiť niekoľkými inými postavami. Jedným z prianí je aj to, že malý Kevin by sa v scéne mohol objaviť so svojím starším ja, ktoré by rovnako stvárnil Culkin. Herec sa k tomu súhlasne a v stručnosti vyjadril prostredníctvom svojho profilu na Twitteri.

Sold. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Trump si účinkovanie vo filme vydobyl

Trump sa objavil v jednej zo scén filmu Sám doma 2: Stratený v New Yorku (Home Alone 2: Lost In New York), kde malému hrdinovi radí, ako sa dostane do loby hotela Plaza. Vlastníkom toho bol v čase nakrúcania filmu samotný Trump. Ako sa však dnes nenávidený dosluhujúci americký prezident v snímke vôbec ocitol?

Ako v rozhovore pre web Insider prezradil režisér filmu Chris Columbus, Trump si svoje účinkovanie v ňom vydobyl. Filmárom povolil nakrúcanie v hoteli za podmienky, že sa v ňom na malý moment objaví. Režisér s tým najskôr mal problém, pri testovacom premietaní hotovej snímky sa však objavenie Trumpa vo filme ukázalo ako správny krok.

„Keď sme film premietali prvýkrát, stala sa veľmi nezvyčajná vec – diváci boli z toho, že vidia Trumpa, potešení. Tak som strihačovi povedal nech ho tam nechá. Je to moment pre publikum,“ uviedol Columbus.

Nahradí ho vo filme Biden?

Online petícií za odstránenie Trumpa zo scény vo filme Sám doma 2 je niekoľko. Na internete možno nájsť aj takú, v ktorej fanúšikovia chcú, aby bol Trump nahradený jeho nástupcom Joeom Bidenom. Zatiaľ ju podpísalo takmer 1000 ľudí. To však nie je dostatok na to, aby k niečomu takému vôbec aj došlo. Napokon ide len o zbožné prianie, ktorého sa zrejme ani nikdy nedočkáme.

Fanúšikovia Sám doma 2 začali žiadať Trumpovo odstránenie z filmu po tom, čo skupina jeho prívržencov začiatkom januára 2021 násilne vnikla do budovy Kapitolu.

Sám doma 2 nebol jediným filmom, v ktorom sa Trump objavil. Vidieť sme ho mohli aj v týchto: