Tragédia v Martine: Mladá žena vyskočila z okna. Lekári jej už pomôcť nevedeli, nemala šancu prežiť

Ako informuje web SME, v Martine vyskočila z okna mladá žena. Okoloidúci sa jej pokúšali poskytnúť prvú pomoc, no márne. Pád z 12. poschodia nemala šancu prežiť.

Na miesto boli privolané záchranné zložky, no žene už pomôcť nedokázali. „Bola to veľká náhoda, že sme to videli. Z nášho okna sme videli vyskočiť postavu z najvyššieho poschodia, bolo približne 10.50,“ vyjadril sa podľa SME Martinčan, ktorý privolal pomoc. Žene sa zároveň okoloidúci pokúšali poskytnúť prvú pomoc. Ženu sa napriek rýchlemu príchodu záchranárov a maximálnemu úsiliu už zachrániť nepodarilo.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.