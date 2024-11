Tragédia na západnom Slovensku, pri čelnej zrážke vyhasol život 38-ročného muža. V miernej zákrute vyšiel zo svojho pruhu

Čelná zrážka dvoch osobných áut, ku ktorej prišlo v stredu medzi mestom Sládkovičovo a obcou Veľké Úľany v okrese Galanta, si vyžiadala ľudský život. Prípadom tragickej nehody sa zaoberá galantský vyšetrovateľ. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Podľa prvotných informácií išiel vodič na tmavom BMW smerom na obec Veľké Úľany, keď mal v miernej zákrute vyjsť zo svojho jazdného pruhu,“ priblížili policajti s tým, že vodič oproti idúceho vozidla už nedokázal zareagovať a došlo tak k čelnej zrážke.

Pri nehode utrpel 38-ročný muž z BMW zranenia nezlučiteľné so životom. „Druhého vodiča si museli do starostlivosti prevziať privolaní záchranári, ktorí ho po prvotnom ošetrení previezli do nemocnice,“ dodali policajti.

To, či mohol byť niektorý z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, budú zisťovať z odobratej vzorky krvi. „Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov úplne uzavrieť,“ dodali.